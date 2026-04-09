Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a desfăşurat în perioada 31 martie - 7 aprilie 2026, a doua etapă a controalelor premergătoare Sărbătorilor Pascale. În acest interval, inspectorii ANSVSA au verificat respectarea condiţiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate şi comercializate produsele alimentare de origine animală şi nonanimală, precum şi conformitatea documentelor însoţitoare, trasabilitatea, etichetarea şi marcarea produselor destinate consumului uman, informează instituţia, într-un comunicat de presă.



Astfel, au fost verificate 4.291 de unităţi, printre care supermarketuri, carmangerii, magazine alimentare, unităţi de procesare a laptelui, restaurante, depozite frigorifice, unităţi de fabricare a pâinii, laboratoare de cofetărie-patiserie, pieţe agroalimentare, precum şi mijloace de transport supuse controalelor în trafic.

Sancțiunile aplicate și măsurile dispuse

În urma acestor controale, au fost aplicate 274 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.150.800 lei, 158 de avertismente, 12 ordonanţe de suspendare a activităţii şi patru ordonanţe de interzicere a activităţii.



De asemenea, în urma acestor controale au fost retrase oficial 1.849 kilograme de produse de origine animală şi nonanimală, care urmează să fie distruse. Produsele retrase au inclus ouă, carne tocată, carne preparată de pasăre, peşte, icre, produse zaharoase, sucuri şi diferite produse de cofetărie.

Principalele nereguli constatate

Potrivit sursei citate, printre principalele neconformităţi constatate de inspectori s-au numărat expunerea la vânzare a peştelui fără asigurarea lanţului de frig, neanunţarea începerii activităţii, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organizarea de târguri săptămânale în spaţii neaprobate sanitar-veterinar, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare, deficienţe ale spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor de lucru, deficienţe în implementarea programului HACCP, utilizarea unor mijloace de transport neigienizate corespunzător şi existenţa unor fişe de sănătate animală nevizate.



„Rezultatele acestor controale arată clar că vigilenţa trebuie menţinută la cel mai înalt nivel în perioada premergătoare sărbătorilor. Miza noastră este una directă şi foarte concretă: protejarea sănătăţii cetăţenilor. Ori de câte ori sunt identificate produse care nu respectă normele sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară, intervenim ferm, pentru ca pe masa românilor să ajungă doar alimente sigure”, afirmă dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.



