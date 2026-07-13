Kremlinul respinge scenariul unui Al Treilea Război Mondial și acuză Europa de escaladarea tensiunilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 12:51

Kremlinul susține că Rusia nu intenționează să declanșeze un nou război mondial și acuză statele europene că amplifică tensiunile prin înarmare și sprijinul militar acordat Ucrainei. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, care a reiterat și poziția Moscovei privind utilizarea armelor nucleare.

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