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Kremlinul respinge scenariul unui Al Treilea Război Mondial și acuză Europa de escaladarea tensiunilor

Dmitri Peskov

Dmitri Peskov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 12:51

Kremlinul susține că Rusia nu intenționează să declanșeze un nou război mondial și acuză statele europene că amplifică tensiunile prin înarmare și sprijinul militar acordat Ucrainei. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, care a reiterat și poziția Moscovei privind utilizarea armelor nucleare.

Rusia nu va declanșa niciodată un Al Treilea Război Mondial, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un nou mesaj adresat Occidentului, potrivit publicației The Clash, citată de Agerpres.

„Nu vom începe niciodată un Al Treilea Război Mondial”, a afirmat Peskov, susținând că Moscova nu ar iniția un conflict global și că, din perspectiva autorităților ruse, un asemenea război ar putea fi purtat doar ca răspuns la un atac asupra statului rus.

Oficialul de la Moscova a acuzat liderii europeni că alimentează actuala criză de securitate prin intensificarea procesului de militarizare și prin sprijinul militar acordat Ucrainei. Potrivit lui Peskov, în statele europene este promovată în mod constant imaginea Rusiei drept o amenințare permanentă, ceea ce ar contribui la alimentarea unei curse a înarmării.

Peskov a susținut, totodată, că opinia publică europeană este convinsă în mod sistematic că Rusia reprezintă „un rău absolut” și că ideea unui pericol iminent din partea Moscovei este promovată intens în spațiul public. În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat actuala generație de lideri europeni și a declarat că ar prefera revenirea unor personalități precum fostul președinte francez Charles de Gaulle sau fostul cancelar german Helmut Kohl, pe care i-a descris drept exemple de lideri orientați spre dialog.

Referindu-se la riscul unei escaladări nucleare, Peskov a reiterat poziția oficială a Moscovei, potrivit căreia arsenalul nuclear ar putea fi folosit doar în situația în care existența statului rus ar fi amenințată. Totodată, oficialul rus a respins scenariile privind o utilizare preventivă a armelor nucleare, calificând astfel de ipoteze drept speculative.

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