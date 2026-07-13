Au fost inventate hainele care păcălesc camerele cu inteligență artificială.Modelele imprimate pe ele dau bătăi de cap algoritmilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 19:43

Într-o perioadă în care camerele inteligente și sistemele de recunoaștere asistate de inteligența artificială sunt tot mai prezente în spațiile publice, un start-up din Germania a venit cu o idee neobișnuită: articole vestimentare concepute pentru a îngreuna identificarea persoanelor de către aceste tehnologii.

Distribuie articolul