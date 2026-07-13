După câte luni de neplată a întreținerii te poate da în judecată asociația de proprietari

Neplata întreținerii timp de mai multe luni poate avea consecințe serioase pentru proprietarii de apartamente. Legea prevede o serie de măsuri pe care asociațiile de proprietari le pot lua pentru recuperarea banilor, de la aplicarea penalităților de întârziere până la acționarea în instanță și, în anumite situații, executarea silită.
Totuși, simplul fapt că un proprietar are restanțe la întreținere nu înseamnă că își pierde automat locuința. Procedura este una etapizată și presupune respectarea unor termene clare.
Cât timp au la dispoziție proprietarii pentru a plăti întreținerea
Potrivit Legii nr. 196/2018, proprietarii au la dispoziție cel mult 30 de zile de la afișarea listei de întreținere pentru a achita sumele datorate.
Depășirea acestui termen nu înseamnă însă că penalitățile se aplică imediat. Acestea pot fi calculate doar după trecerea altor 30 de zile de la scadență și numai dacă prevederea respectivă există în regulamentul asociației de proprietari.
Valoarea penalizărilor poate ajunge la cel mult 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca totalul acestora să depășească valoarea datoriei.
De exemplu, pentru o restanță de 1.000 de lei, penalizarea poate ajunge la doi lei pentru fiecare zi de întârziere.
În cazul în care un proprietar nu achită mai multe liste de întreținere consecutive, fiecare restanță este calculată separat, iar datoria continuă să crească.
După aproximativ trei luni se poate ajunge în instanță
În situația în care sumele restante nu sunt achitate, asociația de proprietari poate începe procedurile de recuperare a banilor.
Legea permite introducerea unei acțiuni în instanță după ce au trecut mai mult de 60 de zile de la scadență.
În practică, acest lucru înseamnă că, după aproximativ trei luni de la afișarea unei liste de întreținere neachitate, proprietarul poate fi chemat în judecată.
Înainte de deschiderea procesului, administratorul are obligația de a transmite o notificare scrisă persoanei care înregistrează restanțe.
Ce alte măsuri poate lua asociația de proprietari
Pe lângă posibilitatea de a recupera banii prin instanță, asociația de proprietari poate înscrie și o ipotecă legală asupra apartamentului pentru sumele restante.
Această măsură nu înseamnă că locuința este pierdută imediat, însă poate crea dificultăți în cazul unei vânzări sau al altor tranzacții care implică imobilul.
Dacă datoria rămâne neachitată și după obținerea unui titlu executoriu, se poate ajunge la executare silită.
În acest caz, recuperarea banilor se poate realiza din venituri, din alte bunuri ale proprietarului sau, în situații extreme, poate afecta și apartamentul.
Legea prevede însă mai multe etape și termene care trebuie respectate, iar simpla existență a unor restanțe de trei luni la întreținere nu conduce automat la pierderea locuinței.