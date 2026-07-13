După câte luni de neplată a întreținerii te poate da în judecată asociația de proprietari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 20:26

Neplata întreținerii timp de mai multe luni poate avea consecințe serioase pentru proprietarii de apartamente. Legea prevede o serie de măsuri pe care asociațiile de proprietari le pot lua pentru recuperarea banilor, de la aplicarea penalităților de întârziere până la acționarea în instanță și, în anumite situații, executarea silită.

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