Au descoperit un întreg arsenal pe un șantier din Buzău. Ce s-a întâmplat cu elementele de muniție rămase neexplodate

Publicat 13 iul. 2026, 18:16 Sursă Agerpres

Un număr de 31 de proiectile de artilerie provenite din cel de-Al Doilea Război Mondial au fost descoperite în localitatea Unguriu, muniția de război urmând să fie distrusă, a informat luni Inspectoratul pentru Situații de Urgentă (ISU) Buzău.

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