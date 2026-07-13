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Au descoperit un întreg arsenal pe un șantier din Buzău. Ce s-a întâmplat cu elementele de muniție rămase neexplodate
Au descoperit un întreg arsenal pe un șantier din Buzău.
Publicat13 iul. 2026, 18:16
SursăAgerpres
Un număr de 31 de proiectile de artilerie provenite din cel de-Al Doilea Război Mondial au fost descoperite în localitatea Unguriu, muniția de război urmând să fie distrusă, a informat luni Inspectoratul pentru Situații de Urgentă (ISU) Buzău.
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