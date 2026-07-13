Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Au descoperit un întreg arsenal pe un șantier din Buzău. Ce s-a întâmplat cu elementele de muniție rămase neexplodate

Au descoperit un întreg arsenal pe un șantier din Buzău.

Au descoperit un întreg arsenal pe un șantier din Buzău.

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat13 iul. 2026, 18:16
SursăAgerpres

Un număr de 31 de proiectile de artilerie provenite din cel de-Al Doilea Război Mondial au fost descoperite în localitatea Unguriu, muniția de război urmând să fie distrusă, a informat luni Inspectoratul pentru Situații de Urgentă (ISU) Buzău.

Potrivit ISU Buzău, elementele de muniție au fost descoperite pe un șantier.



'Echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgentă 'Neron Lupașcu' al județului Buzău a intervenit astăzi în comuna Unguriu, după ce, pe timpul desfășurării unor lucrări într-un șantier, au fost descoperite elemente de muniție rămase neexplodate. Pompierii militari au identificat, ridicat și transportat în condiții de siguranță 31 de proiectile de artilerie explozive, calibru 75 mm, provenite din cel de-Al Doilea Război Mondial. Muniția urmează să fie distrusă ulterior, în condiții de siguranță conform procedurilor specifice', a transmis ISU Buzău.

În contextul dat, pompierii reamintesc că, în situația descoperirii unor elemente de muniție rămase neexplodate, este interzisă atingerea, manipularea, lovirea sau transportarea acestora. Persoanele care descoperă astfel de obiecte trebuie să întrerupă orice activitate în zonă, să se îndepărteze și să anunțe de urgență autoritățile prin apel la numărul unic 112.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

munitieal doilea război mondialsantierBuzauisu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe