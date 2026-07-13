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Social· 1 min citire
5.000 de lei pe lună pentru victimele Mineriadei din 1990. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
Mineriada din 1990
Victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor primi o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la medicamente gratuite și dreptul de a se pensiona cu cinci ani înainte de vârsta standard. Legea care reglementează aceste beneficii a fost promulgată luni de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare în 2027.
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