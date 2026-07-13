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Social· 2 min citire
Se lansează programul „Viața la țară”. Statul pregătește o platformă națională dedicată gospodăriilor țărănești
Se lansează programul „Viața la țară”
Publicat13 iul. 2026, 18:01
SursăAgerpres
Legea prin care este înființat Programul național 'Viața la țară', care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor țărănești, a fost promulgată, luni, de președintele Nicușor Dan.
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