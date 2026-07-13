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Se lansează programul „Viața la țară”. Statul pregătește o platformă națională dedicată gospodăriilor țărănești

Se lansează programul „Viața la țară”

Se lansează programul „Viața la țară”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 18:01
SursăAgerpres

Legea prin care este înființat Programul național 'Viața la țară', care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor țărănești, a fost promulgată, luni, de președintele Nicușor Dan.

Potrivit actului normativ, participarea gospodăriilor țărănești în cadrul programului se realizează pe baza unei declarații de înregistrare care se depune la Primărie și a certificatului de producător de activități rurale emis de aceasta.

Se consideră îndeletniciri eligibile în cadrul programului: activități agricole și artizanale, obiceiuri tradiționale, activități de cunoaștere a ecosistemelor naturale.

Pentru derularea și susținerea programului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dezvoltă o platformă electronică națională denumită 'Viața la țară' iar operaționalizarea și administrarea acesteia sunt realizate de către o firmă privată, desemnată în baza unei licitații publice organizate de MADR.

Platforma electronică națională 'Viața la țară' asigură înscrierea gospodăriilor țărănești participante și includerea acestora pe activități agricole și tradiționale, județe și regiuni geografice, prezentarea activităților și descrierea practicilor agricole specifice, vizibilitatea publică și promovarea internațională, disponibilitatea perioadei de vizitare și costurile prezentării activității tradiționale pentru fiecare gospodărie țărănească înscrisă în program, posibilitatea rezervării și plății online a serviciilor, încasarea de la vizitatori a contravalorii serviciilor de prezentare, la care se adaugă comisionul de intermediere al operatorului privat conform caietului de sarcini și viramentul ulterior către persoana fizică înscrisă în program și monitorizarea și transparența veniturilor realizate de către beneficiarii înscriși în program pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și transmiterea situațiilor financiare către organul fiscal competent.

Dezvoltarea și operaționalizarea platformei 'Viața la țară' se efectuează în termen de șase luni de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial.

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