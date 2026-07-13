Se lansează programul „Viața la țară”. Statul pregătește o platformă națională dedicată gospodăriilor țărănești

Publicat 13 iul. 2026, 18:01 Sursă Agerpres

Legea prin care este înființat Programul național 'Viața la țară', care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor țărănești, a fost promulgată, luni, de președintele Nicușor Dan.

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