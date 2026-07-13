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Un bărbat urmărit internațional a fost prins de polițiști în Sectorul 5 al Capitalei

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 16:39

Un bărbat de 54 de ani, condamnat în Italia și dat în urmărire internațională, a fost prins vineri seară de polițiștii bucureșteni, în timpul unei acțiuni de rutină pe stradă.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Poliția Capitalei, polițiști din cadrul Secției 18 Poliție se aflau pe traseu când au observat, pe o stradă din Sectorul 5, un autoturism al cărui șofer a mărit brusc viteza la vederea echipajului de poliție.

Bărbatul avea mandate europene de arestare emise pe numele său

„Imediat, s-a procedat la oprirea acestuia și la efectuarea verificărilor aferente. În urma acestor activități, s-a stabilit că șoferul, un bărbat, în vârstă de 54 de ani, este urmărit la nivel internațional”, precizează sursa citată.

Verificările au arătat că pe numele bărbatului au fost emise mandate europene de arestare încă din 22 mai 2023, de către autoritățile judiciare din Italia.

Pedeapsă de 1 an, 2 luni și 7 zile de închisoare

Acesta trebuie să execute o pedeapsă de 1 an, 2 luni și 7 zile de închisoare, pentru mai multe infracțiuni: furt calificat, tentativă la furt calificat, acces abuziv la un sistem informatic, deținerea și difuzarea abuzivă de coduri de acces la sisteme informatice sau de telecomunicații, precum și utilizarea fără drept a cardurilor de credit, fapte prevăzute de codul penal italian.

Bărbatul a fost condus la sediul subunității de poliție, iar ulterior a fost preluat de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, pentru finalizarea procedurilor specifice de punere în executare a mandatelor europene de arestare.

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