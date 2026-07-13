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Social· 2 min citire
Un bărbat urmărit internațional a fost prins de polițiști în Sectorul 5 al Capitalei
Poliție
Un bărbat de 54 de ani, condamnat în Italia și dat în urmărire internațională, a fost prins vineri seară de polițiștii bucureșteni, în timpul unei acțiuni de rutină pe stradă.
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