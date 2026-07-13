Peste 120 de pisici, salvate de la două adrese din Sectorul 2 al Capitalei. Erau ținute în condiții precare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 20:19

Peste 120 de pisici, ținute de o femeie la două adrese diferite din Sectorul 2 al Capitalei, au fost salvate luni de Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Capitalei. Animalele, găsite în condiții precare, au fost transportate la mai multe cabinete veterinare pentru evaluare medicală și îngrijiri de specialitate.

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