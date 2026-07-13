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Peste 120 de pisici, salvate de la două adrese din Sectorul 2 al Capitalei. Erau ținute în condiții precare

Pisică

Pisică

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 20:19

Peste 120 de pisici, ținute de o femeie la două adrese diferite din Sectorul 2 al Capitalei, au fost salvate luni de Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Capitalei. Animalele, găsite în condiții precare, au fost transportate la mai multe cabinete veterinare pentru evaluare medicală și îngrijiri de specialitate.

Intervenția polițiștilor a fost declanșată de o sesizare primită de autorități. Conform Poliției Capitalei, la prima adresă verificată din Sectorul 2, echipele Serviciului pentru Protecția Animalelor, alături de reprezentanți ai ASPA și ai unor organizații neguvernamentale, au descoperit 84 de pisici, care au fost preluate imediat și duse la unități veterinare.

Verificările nu s-au încheiat aici: polițiștii au continuat controalele la o a doua adresă din același sector, un imobil aflat în construcție, unde au mai găsit alte 40 de exemplare feline. Și acestea au fost transportate la cabinete de specialitate pentru a fi evaluate și tratate corespunzător.

Autoritățile atrag atenția că deținătorii de animale au obligația de a le asigura condiții decente de viață, hrană, apă, adăpost, îngrijire veterinară și un mediu adaptat nevoilor specifice ale speciei respective.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) reamintește prevederile legale incidente: Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor impune proprietarilor și deținătorilor obligația de a asigura bunăstarea animalelor aflate în grija lor; cruzimea și relele tratamente aplicate animalelor sunt interzise prin lege.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni contravenționale sau, în cazuri mai grave, răspundere penală.

Poliția face un apel către cetățeni: cei care observă animale abandonate, maltratate sau ținute în condiții improprii sunt îndemnați să sesizeze imediat cea mai apropiată unitate de poliție sau, în situații care pun în pericol viața animalelor, să apeleze la 112.

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