Nouă turiști, speriați de șase urși în Harghita. Jandarmii i-au escortat până la mașini

Nouă turişti de mai multe naționalități au trăit momente de spaimă, luni, în zona Capelei Szephavas din localitatea Lunca de Sus, județul Harghita, după ce au fost surprinși de apariția a șase urși.
Din cauza prezenţei animalelor sălbatice, aceştia nu au mai putut coborî în siguranţă spre locul unde îşi parcaseră autoturismele şi au cerut ajutorul jandarmilor.
Jandarmeria a acționat de urgență
Potrivit reprezentanţilor Jandarmeriei Harghita, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 13:10. „La data de 13 iulie, în jurul orei 13:10, în urma unui apel primit prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, s-a semnalat faptul că, în zona Capelei Szephavas din localitatea Lunca de Sus, nouă turişti de diferite naţionalităţi (română, maghiară şi australiană), trei bărbaţi, trei femei şi trei copii, au fost surprinşi şi speriaţi de apariţia a şase urşi, vieţile acestora fiind puse în pericol”, au precizat reprezentanţii instituţiei.
La faţa locului au fost trimise trei echipaje de jandarmi, intervenţia fiind complicată de terenul accidentat şi dificil de parcurs din zona montană. Până la sosirea forţelor de ordine, urşii părăsiseră zona indicată de turişti.
„Intervenţia a fost una dificilă, având în vedere terenul accidentat şi greu accesibil din zona montană. La sosirea jandarmilor, urşii nu se mai aflau în zona indicată de apelanţi, însă efectivele au asigurat zona şi au acordat sprijin turiştilor, escortându-i în siguranţă până la autoturismele personale”, a mai transmis Jandarmeria Harghita.
Reprezentanţii instituţiei reamintesc celor care intenţionează să parcurgă trasee montane să se echipeze corespunzător, să aibă la ei spray-uri împotriva urşilor, să nu se apropie de animalele sălbatice, să evite să le fotografieze sau să le hrănească şi să păstreze permanent o distanţă de siguranţă faţă de acestea.