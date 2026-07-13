Nouă turiști, speriați de șase urși în Harghita. Jandarmii i-au escortat până la mașini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 19:51

Nouă turişti de mai multe naționalități au trăit momente de spaimă, luni, în zona Capelei Szephavas din localitatea Lunca de Sus, județul Harghita, după ce au fost surprinși de apariția a șase urși.

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