Singura persoană care îl poate opri pe Vladimir Putin să apese butonul nuclear, conform lui Garry Kasparov

Fostul campion mondial la șah și opozant al Kremlinului, Garry Kasparov, susține că există un lider mondial care joacă un rol esențial în descurajarea lui Vladimir Putin de a recurge la arme nucleare.
În opinia sa, președintele Chinei, Xi Jinping, este unul dintre puținii actori capabili să îl țină în frâu pe liderul de la Kremlin.
Într-un interviu citat de dialog.ua, Kasparov a avertizat că riscul folosirii armelor nucleare nu a dispărut, ci, dimpotrivă, este în creștere pe fondul războiului din Ucraina.
Garry Kasparov spune că Ucraina nu ar fi fost atacată dacă ar fi avut arme nucleare
Întrebat dacă Vladimir Putin ar fi invadat Ucraina în situația în care aceasta și-ar fi păstrat arsenalul nuclear moștenit după destrămarea Uniunii Sovietice, Garry Kasparov a răspuns fără ezitare.
„Bineînțeles că nu. Ce discuție mai încape? Altceva este că Ucrainei nu i-ar fi fost atât de ușor să păstreze aceste arme. Pentru bugetul destul de sărac de atunci, acestea reprezentau obligații financiare destul de mari.”
Potrivit opozantului rus, simpla existență a unui arsenal nuclear ar fi schimbat radical calculele Kremlinului înaintea invaziei.
„Poate că doar Xi Jinping îl ține în frâu”
Kasparov consideră că în prezent unul dintre motivele pentru care Rusia nu a recurs la arme nucleare este influența exercitată de liderul chinez asupra Moscovei.
„De ce discutăm în ultimii ani despre posibilitatea ca Rusia să folosească arme nucleare? În fruntea Rusiei se află un maniac. Toată lumea spune că există o asemenea probabilitate.
Poate că doar Xi Jinping îl ține în frâu. Așadar, alternativa la acest potențial haos este continuarea nesfârșită a războiului și creșterea probabilității ca maniacul să apese, în cele din urmă, pe buton, indiferent de ceea ce spune Xi Jinping. Această probabilitate există și este în creștere”, a declarat Kasparov.
Comparație cu destrămarea Uniunii Sovietice
Fostul campion mondial la șah a afirmat că eventualele temeri privind destrămarea Federației Ruse și controlul asupra armelor nucleare nu sunt fără precedent.
În opinia sa, lumea a trecut deja printr-o situație asemănătoare după prăbușirea Uniunii Sovietice.
„În cazul destrămării Federației Ruse, cred că armele nucleare ar putea fi retrase, dacă nu de la toți, atunci de la mulți. Am mai trecut prin asta. Trăiesc de destul de mult timp pe lumea aceasta.
Îmi amintesc cum aceleași argumente erau invocate, direct și indirect, de americani și europeni în 1989, 1990 și 1991. Discursul rușinos al lui Bush senior (n.r. George H. W. Bush, fost președinte al SUA), din august, la Kiev, potrivit căruia destrămarea URSS nu trebuia permisă sub nicio formă.
Am trecut deja prin toate acestea. Și am trăit normal. Singura problemă este că Moscova a început un nou război, așa că ar trebui să punem capăt istoriei imperiilor care declanșează în mod constant războaie.”
Medvedev a reluat amenințările nucleare
Declarațiile lui Garry Kasparov vin în contextul în care, în luna mai, fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a recurs din nou la retorica nucleară.
Oficialul rus a amenințat cu atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina și chiar din state membre NATO, după ce Moscova a acuzat Kievul de un presupus atac asupra Centralei Nucleare Zaporojie, aflată sub ocupație rusă.
„Am mai spus aceste cuvinte și le repet. Dacă sala reactorului sau sala mașinilor de la centrala nucleară Zaporojie ar fi distrusă catastrofal, lumea s-ar confrunta cu un nou Cernobîl”, a scris Medvedev.