Capitala europeană care ascunde sub pământ un oraș uriaș pregătit pentru război. Buncărele antiatomice pot găzdui peste un milion de oameni

În timp ce tensiunile de securitate din Europa rămân ridicate, o capitală europeană dispune de unul dintre cele mai complexe sisteme de protecție civilă din lume. Sub străzile orașului se întinde o adevărată rețea subterană, pregătită să adăpostească aproape un milion de persoane în cazul unui conflict militar sau al unui atac nuclear.
Este vorba despre Helsinki, unde autoritățile au dezvoltat, de-a lungul deceniilor, mii de adăposturi care în prezent sunt folosite în scopuri civile, dar care pot fi transformate rapid în refugii pentru populație în situații de urgență.
Un adevărat oraș ascuns sub Helsinki
Capitala Finlandei are aproximativ 5.500 de adăposturi antiaeriene, construite și modernizate în timp pentru a face față unor amenințări dintre cele mai grave. Potrivit publicației The Times, întreaga infrastructură poate primi aproape un milion de persoane dacă situația o impune.
Deși au fost concepute pentru protecția populației, multe dintre aceste spații au astăzi o cu totul altă destinație. În subteran funcționează săli de sport, piscine, locuri de joacă pentru copii, parcări, skatepark-uri și chiar săli de repetiții pentru formații muzicale.
În cazul declanșării unei situații de urgență, toate aceste spații pot fi transformate într-un timp foarte scurt în adăposturi funcționale.
Refugiile pot deveni operaționale în mai puțin de 24 de ore
Unul dintre cele mai cunoscute exemple este complexul sportiv subteran din cartierul Merihaka. Acesta poate fi transformat în mai puțin de 24 de ore într-un adăpost capabil să găzduiască aproximativ 6.000 de persoane.
Cel mai mare refugiu subteran din Helsinki are o capacitate de aproximativ 11.500 de oameni.
Autoritățile finlandeze arată că sistemul de protecție civilă a început să fie dezvoltat încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a fost modernizat permanent pentru a răspunde noilor tipuri de amenințări.
Cum sunt echipate adăposturile
Fiecare dintre aceste facilități este proiectată pentru a funcționa independent în condiții extreme. Adăposturile sunt prevăzute cu surse proprii de energie electrică și apă, sisteme de ventilație, uși etanșe și echipamente speciale de protecție împotriva riscurilor chimice, biologice și radiologice.
În paralel, autoritățile le recomandă cetățenilor să păstreze permanent în locuințe provizii suficiente pentru cel puțin 72 de ore, astfel încât să poată face față unei eventuale situații de urgență înainte de a ajunge într-un adăpost.
Tot mai multe state studiază modelul finlandez
Strategia Finlandei nu se rezumă doar la infrastructura subterană. Sistemul național de apărare civilă include serviciul militar universal și programe prin care populația este pregătită periodic să reacționeze în cazul unor crize.
După izbucnirea războiului din Ucraina, modelul finlandez a atras interesul mai multor state. Reprezentanți ai unor țări membre NATO, ai Ucrainei, Israelului și ai statelor din zona Golfului Persic au analizat modul în care funcționează această rețea de protecție civilă.
În același timp, specialiștii finlandezi urmăresc constant lecțiile oferite de conflictul din Ucraina și adaptează sistemul pentru a răspunde cât mai eficient noilor amenințări, astfel încât populația să beneficieze de un nivel cât mai ridicat de protecție în cazul unui război sau al altor situații de urgență.