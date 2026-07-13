Capitala europeană care ascunde sub pământ un oraș uriaș pregătit pentru război. Buncărele antiatomice pot găzdui peste un milion de oameni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 23:08

În timp ce tensiunile de securitate din Europa rămân ridicate, o capitală europeană dispune de unul dintre cele mai complexe sisteme de protecție civilă din lume. Sub străzile orașului se întinde o adevărată rețea subterană, pregătită să adăpostească aproape un milion de persoane în cazul unui conflict militar sau al unui atac nuclear.

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