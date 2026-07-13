Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Donald Trump se va adresa națiunii, joi seară. Anunțul vine la scurt timp după reinstalarea blocadei în Strâmtoarea Ormuz
Președintle Donald Trump (Profimedia)
Publicat13 iul. 2026, 23:15
Actualizat13 iul. 2026, 23:16
Donald Trump se va adresa națiunii joi, într-un moment în care relațiile cu Iranul se află din nou într-o fază critică. Faptul că nu a anunțat tema discursului, combinat cu reinstalarea blocadei navale în Strâmtoarea Ormuz, sugerează posibilitatea unui anunț extrem de important.
Citește și
- 23:08Capitala europeană care ascunde sub pământ un oraș uriaș pregătit pentru război. Buncărele antiatomice pot găzdui peste un milion de oameni
- 22:29Rusia și-a făcut lista dușmanilor. România a intrat în Top 10 al celor mai ostile țări
- 21:37Petrolul se scumpește puternic după ce Trump anunță blocada navală împotriva Iranului
- 21:10Peter Magyar a reușit să îl dea jos pe președintele Ungariei. Parlamentul de la Budapesta a votat împotriva apropiatului lui Orban
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News