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Donald Trump se va adresa națiunii, joi seară. Anunțul vine la scurt timp după reinstalarea blocadei în Strâmtoarea Ormuz

Președintle Donald Trump (Profimedia)

Președintle Donald Trump (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 23:15
Actualizat13 iul. 2026, 23:16

Donald Trump se va adresa națiunii joi, într-un moment în care relațiile cu Iranul se află din nou într-o fază critică. Faptul că nu a anunțat tema discursului, combinat cu reinstalarea blocadei navale în Strâmtoarea Ormuz, sugerează posibilitatea unui anunț extrem de important.

Anunțul a fost făcut public în contextul tensiunilor cu Iranul

Deși nu a precizat tema discursului, intervenția vine imediat după reinstalarea blocadei navale în Strâmtoarea Ormuz, măsură care va deveni efectivă marți, precum și posibilitatea introducerii unei taxe pentru tranzitul protejat.

Măsura este interpretată de analiști ca un semnal de presiune maximă asupra Teheranului, într-un moment în care regiunea se află din nou în tensiune.

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