Presa apropiată Kremlinului a publicat un nou clasament prin care încearcă să măsoare nivelul de ostilitate al statelor occidentale față de Federația Rusă.
În analiza realizată de publicația Vzglyad, România se află în primele zece poziții, alături de alte țări considerate de Moscova drept principalii susținători ai Ucrainei.
Clasamentul este prezentat în articolul intitulat „Europa a învățat să amenințe și fără SUA” și reflectă modul în care propaganda rusă interpretează implicarea militară și diplomatică a statelor occidentale în conflictul din Ucraina.
Germania, principalul motiv de nemulțumire pentru Kremlin
Potrivit autorilor clasamentului, Germania ocupă primul loc în această ierarhie din cauza investițiilor consistente în sprijinirea apărării Ucrainei și a contractelor privind echipamentele destinate protejării spațiului aerian ucrainean.
În același timp, presa apropiată Kremlinului susține că Europa începe să acționeze din ce în ce mai independent de Statele Unite, pe fondul concentrării Washingtonului asupra conflictelor din Orientul Mijlociu și a regiunii Asia-Pacific.
România ocupă locul 8 în clasamentul realizat la Moscova
Potrivit publicației ruse, ierarhia este actualizată lunar și ține cont de deciziile privind livrările de armament, exercițiile militare și activitățile desfășurate de statele NATO în apropierea granițelor Federației Ruse.
În cea mai recentă ediție a clasamentului, Germania a urcat pe primul loc în topul nemulțumirilor Kremlinului, în timp ce statele baltice și Polonia continuă să ocupe poziții fruntașe datorită sprijinului acordat Ucrainei.
România își păstrează poziția în Top 10 al statelor considerate ostile de Moscova.
„Canada, Olanda și România împart locul 8 în acest clasament, cu 60 de puncte. Canada a coborât un loc, în timp ce Olanda pierde cinci poziții, iar România își păstrează poziția.”
Lista neagră a Kremlinului
Germania – 90 puncte
Letonia – 90 puncte
Marea Britanie, Estonia – 85 puncte
Franța – 80 puncte
Polonia, Finlanda, Cehia, Suedia – 75 puncte
Lituania – 70 puncte
Belgia, Danemarca, Spania, Italia, Statele Unite – 65 puncte
Canada, Țările de Jos (Olanda), România – 60 puncte
Grecia – 50 puncte
Bulgaria, Luxemburg, Slovenia, Croația – 45 puncte
Moscova susține că Europa se pregătește pentru un conflict
Analiza publicată de Vzglyad susține că statele europene au trecut de la sprijinul politic acordat Ucrainei la pregătiri logistice și militare concrete.
În acest context, exercițiile desfășurate în Marea Baltică și în coridorul strategic Suwalki sunt prezentate de publicația rusă drept repetiții pentru un posibil conflict de amploare.
„Dacă în primăvară accentul a fost pus pe dezvoltarea cooperării militar-industriale și a logisticii militare, accentul s-a mutat acum direct pe repetiția unor posibile scenarii de conflict”.
Cum explică autorii clasamentului schimbările din ultimele luni
Coordonatorul proiectului de monitorizare, Alexey Nechayev, afirmă că modificările din clasament reflectă schimbarea de strategie a statelor europene în raport cu Federația Rusă.
„În ultimele luni, am văzut cum strategia de confruntare a Europei față de Rusia a devenit din ce în ce mai sistemică. Acest lucru se datorează parțial reticenței SUA și, în mare măsură, incapacității lor de a se implica profund în afacerile militare europene pe fondul crizei din Orientul Mijlociu și al schimbării atenției americane către regiunea Asia-Pacific”.