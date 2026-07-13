Trump anunță că SUA vor prelua controlul Strâmtorii Ormuz: „Vom fi îngerul păzitor și vom fi plătiți”

Preşedintele Donald Trump a declarat luni, într-un interviu telefonic acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra Strâmtorii Ormuz şi că ţara sa ar trebui să fie compensată financiar pentru asigurarea securităţii acestei căi navigabile strategice.
„Vom păstra controlul asupra strâmtorii şi probabil o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii”, a afirmat Trump, folosind chiar termenul din denumirea armatei ideologice a regimului de la Teheran, Gardienii Revoluţiei Islamice (IRGC).
„Poate că ne vom numi «îngerul păzitor al strâmtorii»”, a spus preşedintele american, ironic. ”Şi ar trebui să fim plătiţi pentru asta.”
Trump: „Vrem să fim despăgubiţi”
Trump a insistat că SUA nu ar trebui să asigure gratuit securitatea zonei, având în vedere interesele economice ale altor state din regiune.
„O vom păzi. Vom fi plătiţi pentru a o păzi - cu o sumă mare de bani”, a declarat el. „Vom fi despăgubiţi, deoarece celelalte ţări sunt foarte bogate. Ele sunt de partea noastră şi nu se poate aştepta ca noi să facem asta pe gratis. Vrem doar să fim despăgubiţi pentru tot ce facem, pentru că ne punem oamenii în pericol.”
Preşedintele american a afirmat în repetate rânduri, de la începutul conflictului dintre SUA şi Israel, pe de o parte, şi Iran, pe de altă parte, că forţele americane controlează deja strâmtoarea. Iranul a continuat însă să exercite presiune asupra adversarilor săi, ameninţând şi, în unele cazuri, atacând navele care tranzitează zona - cu efecte în lanţ asupra economiei mondiale.
Acuzaţii reciproce privind încălcarea unui acord
Trump a susţinut că exista un acord cu Teheranul, pe care Iranul l-ar fi încălcat. „Am avut un acord. Era un acord încheiat, iar apoi ei l-au încălcat”, a spus el, referindu-se la protocolul dintre Washington şi Teheran despre care afirmase, săptămâna trecută, că „s-a încheiat”.
Iranul a respins acuzaţiile, susţinând că SUA au fost primele care au încălcat acordul, şi a declarat că nu va respecta termenii acestuia până când Washingtonul nu va face la fel.
Gardienii Revoluţiei au transmis luni, într-un comunicat, că singura modalitate de a restabili traficul maritim normal prin Strâmtoarea Ormuz este încetarea intervenţiilor militare americane în zonă, avertizând că „interferenţa continuă ar putea duce la incidente mai grave în sectorul global al petrolului şi gazelor”.
„O să-i lovim foarte tare”
Trump a criticat dur Iranul pentru refuzul de a accepta un nou acord. „O să-i lovim foarte tare”, a promis el. „I-am lovit foarte tare aseară. De fiecare dată când trimit o dronă, îi lovim foarte tare. Dar aveam un acord. Ceea ce nimeni nu ştie este că aveam un acord. Era un acord încheiat, iar apoi ei l-au încălcat. Îl încalcă mereu. Am avut 10 acorduri cu aceşti oameni, aşa că pur şi simplu îi vom lovi foarte tare”, a declarat şeful Casei Albe.
Declaraţiile sale vin după ce armata americană a intensificat, în cursul weekendului, numărul atacurilor împotriva Iranului.