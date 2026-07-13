Trump anunță că SUA vor prelua controlul Strâmtorii Ormuz: „Vom fi îngerul păzitor și vom fi plătiți”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 17:00

Preşedintele Donald Trump a declarat luni, într-un interviu telefonic acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra Strâmtorii Ormuz şi că ţara sa ar trebui să fie compensată financiar pentru asigurarea securităţii acestei căi navigabile strategice.

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