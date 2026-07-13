Peter Magyar a reușit să îl dea jos pe președintele Ungariei. Parlamentul de la Budapesta a votat împotriva apropiatului lui Orban

Victoria categorică obținută de Peter Magyar în alegerile legislative începe să producă primele schimbări majore în arhitectura puterii din Ungaria. Parlamentul de la Budapesta a decis luni încetarea mandatului președintelui Tamás Sulyok, considerat de noul premier drept un apropiat al fostului lider Viktor Orban.
Decizia marchează unul dintre cele mai importante momente din procesul prin care noua putere încearcă să înlăture oamenii instalați în funcții-cheie în perioada celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.
Parlamentul a votat încetarea mandatului lui Tamás Sulyok
Deputații ungari au adoptat amendamentul constituțional cu 139 de voturi pentru și șase împotrivă. Formațiunea Fidesz, partidul lui Viktor Orban, a boicotat votul desfășurat în Parlament.
Amendamentul produce efecte imediat și pune capăt mandatului lui Tamás Sulyok, motivul invocat fiind „pierderea gravă a încrederii” societății în persoana acestuia.
Potrivit noilor prevederi, Parlamentul Ungariei va desemna un nou președinte fie până la intrarea în vigoare a unei noi Constituții, fie pentru un mandat de cel mult cinci ani.
Peter Magyar continuă desființarea structurilor rămase din perioada Orban
Înlăturarea lui Tamás Sulyok face parte din planul anunțat de premierul Peter Magyar de a elimina influența fostului regim asupra instituțiilor statului.
După victoria zdrobitoare din alegerile legislative din aprilie, noul șef al Guvernului a declarat că a primit un mandat clar din partea alegătorilor pentru a demonta structurile construite în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.
Președintele Ungariei are atribuții limitate, putând bloca temporar unele acte normative prin veto sau solicitând reanalizarea acestora, însă funcția are o puternică încărcătură simbolică în sistemul politic ungar.
Beneficiind de o supermajoritate în Parlament, partidul Tisza are posibilitatea de a modifica Constituția și de a revizui schimbările introduse în perioada guvernării Orban, despre care noua putere susține că au afectat funcționarea democrației.
În acest context, Executivul condus de Peter Magyar a decis deja, săptămâna trecută, suspendarea emisiunilor de știri ale televiziunii și radioului public, măsură prezentată drept parte a unei reforme menite să garanteze independența presei publice.
Peter Magyar îl avertizase pe președinte înaintea votului
Cu două zile înainte de votul din Parlament, Peter Magyar a anunțat pe Facebook că amendamentul privind înlăturarea lui Tamás Sulyok urma să fie adoptat luni.
Premierul a transmis că, dacă șeful statului nu va semna actul normativ în termen de cinci zile, va fi declanșată procedura de suspendare din funcție.
Tamás Sulyok, care a fost timp de un deceniu judecător al Curții Constituționale înainte de a deveni președinte în 2024, a respins acuzațiile potrivit cărora ar avea o agendă politică.
Președintele s-a opus modificării constituționale și a cerut analizarea acesteia de către Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei specializat în probleme constituționale și drepturile omului. Comisia nu a făcut niciun comentariu pe marginea solicitării.
Fidesz a protestat, însă Viktor Orban a lipsit
Înaintea votului din Parlament, partidul Fidesz a organizat un protest în sprijinul lui Tamás Sulyok.
La manifestație nu a participat însă fostul premier Viktor Orban, care a pierdut puterea în urma alegerilor legislative din aprilie.