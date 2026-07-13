Peter Magyar a reușit să îl dea jos pe președintele Ungariei. Parlamentul de la Budapesta a votat împotriva apropiatului lui Orban

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 21:10

Victoria categorică obținută de Peter Magyar în alegerile legislative începe să producă primele schimbări majore în arhitectura puterii din Ungaria. Parlamentul de la Budapesta a decis luni încetarea mandatului președintelui Tamás Sulyok, considerat de noul premier drept un apropiat al fostului lider Viktor Orban.

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