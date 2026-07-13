UE lansează un fond de 884 de milioane de euro pentru redresarea Fâșiei Gaza

Uniunea Europeană a anunțat luni o creștere semnificativă a sprijinului financiar pentru palestinieni, printr-o nouă inițiativă destinată redresării rapide a Fâșiei Gaza, potrivit unui comunicat oficial al Comisiei Europene.
Comisia Europeană a convocat la Bruxelles a doua reuniune a Grupului Donatorilor Palestinieni (PDG), în cadrul căreia a fost lansat un program major de coordonare a ajutorului internațional pentru zona devastată de conflict.
Reuniunea a fost coprezidată de comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, și de prim-ministrul Autorității Palestiniene, Mohammad Mustafa. La eveniment au participat 65 de delegații, printre care miniștri și oficiali din statele membre UE și țări partenere, alături de reprezentanți ai organizațiilor internaționale și instituțiilor financiare.
Pentru prima dată, la discuții au fost prezenți și Înaltul Reprezentant al Consiliului pentru Pace, Nikolay Mladenov, precum și șeful Comitetului Național pentru Administrarea Gazei, Ali Shaath.
Inițiativa „Team Gaza”, principalul rezultat al reuniunii
Cel mai important anunț al summitului a fost lansarea oficială a Inițiativei Team Gaza, un program prin care se pun la dispoziție 883,6 milioane de euro pentru proiecte de redresare rapidă în Fâșia Gaza.
Inițiativa este concepută în linie cu Planul de pace pentru Gaza și cu Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al ONU, având ca obiectiv principal coordonarea eficientă a fondurilor internaționale.
La program participă: Spania, Danemarca, Regatul Unit, Germania, Norvegia, Finlanda, Italia, Olanda, Franța, Japonia, Elveția, Suedia și Belgia, Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială. Australia și Canada și-au anunțat deja intenția de a se alătura inițiativei în perioada următoare.
Pe ce se bazează programul de finanțare
Fondurile alocate se bazează pe o evaluare a daunelor și a nevoilor din Gaza, realizată în aprilie 2026 de Uniunea Europeană, ONU și Banca Mondială. Banii vor fi direcționați către refacerea serviciilor esențiale pentru populație, printre care:
În cadrul unei vizite recente în Israel și Palestina, comisarul Dubravka Šuica a negociat cu autoritățile israeliene implementarea a două proiecte-cheie legate de gestionarea apei și a deșeurilor în Gaza. Aceste proiecte au fost, de asemenea, discutate în detaliu la reuniunea de la Bruxelles, fiind considerate priorități imediate pentru redresarea zonei.