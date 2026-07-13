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Se formează o nouă alianță militară în Europa. Nouă state intră alături de Ucraina într-un proiect strategic

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 23:28
SursăAgerpres

Nouă țări europene, asociate Ucrainei, au creat luni la Paris o coaliție 'pur defensivă' pentru a dezvolta 'capacități antibalistice' în Europa care constituie în prezent o lipsă acută a Kievului în fața atacurilor aeriene ale Rusiei, relatează AFP.

'Punând în comun baza noastră industrială de apărare, cercetarea noastră și experiența noastră operațională, obiectivul nostru este de a construi o capacitate împărțită împotriva rachetelor balistice pentru Europa. Această acțiune nu este orientată împotriva niciunui popor, ci în apărarea noastră', subliniază liderii Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Norvegiei, Spaniei, Suediei, Ucrainei, Țărilor de Jos și Regatului Unit într-o declarație comună.

Această coaliție urmărește în special 'să pună în comun forțele noastre și experiența noastră pentru a dezvolta capacități noi', a precizat președintele francez Emmanuel Macron în finalul unui summit al țărilor din 'Coaliția de Voință', la Paris.

'Acesta este sensul proiectului Freya, care, prin reunirea capacităților țărilor noastre și ale mai multor producători industriali, va permite crearea unei oferte comune și va accelera protecția Ucrainei în acest domeniu', a declarat Emmanuel Macron.

Ce este proiectul Freya

Freya este un proiect de apărare antirachetă balistică inițiat de întreprinderea ucraineană Fire Point, care se dorește a fi o alternativă mai puțin costisitoare la sistemul Patriot american sau la racheta franco-italiană Aster.

Într-o conferință de presă comună, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că țara sa nu dispune 'decât de elemente ale sistemului' necesare dezvoltării acestuia.

'Împreună în următoarele 12 luni, putem face împreună această rachetă antibalistică', a indicat el, adăugând că va vorba despre o 'producție în serie' și că 'nu va fi scumpă'.

'Este o zi istorică pentru noi toți', a apreciat el.

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