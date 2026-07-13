Se formează o nouă alianță militară în Europa. Nouă state intră alături de Ucraina într-un proiect strategic

Publicat 13 iul. 2026, 23:28 Sursă Agerpres

Nouă țări europene, asociate Ucrainei, au creat luni la Paris o coaliție 'pur defensivă' pentru a dezvolta 'capacități antibalistice' în Europa care constituie în prezent o lipsă acută a Kievului în fața atacurilor aeriene ale Rusiei, relatează AFP.

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