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Extern· 2 min citire
Se formează o nouă alianță militară în Europa. Nouă state intră alături de Ucraina într-un proiect strategic
Foto: Profimedia
Publicat13 iul. 2026, 23:28
SursăAgerpres
Nouă țări europene, asociate Ucrainei, au creat luni la Paris o coaliție 'pur defensivă' pentru a dezvolta 'capacități antibalistice' în Europa care constituie în prezent o lipsă acută a Kievului în fața atacurilor aeriene ale Rusiei, relatează AFP.
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