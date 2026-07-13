Petrolul se scumpește puternic după ce Trump anunță blocada navală împotriva Iranului

Preţul petrolului a explodat luni, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat reinstituirea blocadei navale asupra vaselor iraniene, pe fondul confruntării tot mai acute dintre Washington şi Teheran pentru controlul Strâmtorii Ormuz.
Barilul de Brent, reperul internaţional, a sărit cu aproape 6%, atingând 80,50 de dolari, în timp ce petrolul american WTI a avansat cu 5,87%, până la 75,60 dolari pe baril.
Trump a precizat că restricţia se aplică strict navelor iraniene şi celor care fac afaceri cu acestea, celelalte state păstrându-şi libertatea de a folosi strâmtoarea. Preşedintele american a adăugat că SUA vor continua să garanteze securitatea navigaţiei în zonă, dar a cerut ca Washingtonul să fie compensat cu 20% din valoarea tuturor mărfurilor care tranzitează Ormuz.
Un nou schimb de lovituri în weekend
Anunţul urmează unui nou episod de confruntări americano-iraniene în weekend. Conform Comandamentului Central al armatei SUA, forţele americane au declanşat duminică un nou val de bombardamente asupra Iranului, la o zi după ce loviseră circa 140 de ţinte, ca ripostă la atacul Gardienilor Revoluţiei asupra unei nave comerciale aflate în tranzit prin strâmtoare.
Iranul a răspuns lovind baze militare americane din Iordania, Kuweit, Bahrain şi Oman, potrivit agenţiei Tasnim.
Ormuz: blocaj anunţat, trafic în realitate
Presa de stat iraniană a afirmat că Gardienii Revoluţiei au blocat Strâmtoarea Ormuz „până la noi ordine”. Armata americană a negat însă acest lucru, susţinând că ruta rămâne accesibilă oricărei nave care circulă legal prin zonă. Comandamentul Central al SUA a precizat că forţele americane sunt pregătite să asigure libertatea de navigaţie şi că Iranul nu deţine controlul strâmtorii.
Trump însuşi a declarat, într-un interviu pentru NBC, că Ormuz rămâne deschisă. Compania de analiză maritimă Windward a confirmat că nouă nave au trecut prin strâmtoare sâmbătă.
Centrul Comun de Informaţii Maritime, coordonat de SUA şi cu sediul în Bahrain, a confirmat că ruta sudică, prin apele omaneze, rămâne deschisă traficului comercial, dar a avertizat că situaţia de securitate rămâne gravă, recomandând navelor „vigilenţă extrem”.
Al patrulea val de raiduri într-o săptămână
Escaladarea de acum marchează al patrulea val de bombardamente americane asupra Iranului în ultima săptămână şi decurge din interpretări divergente ale acordului provizoriu de pace semnat de SUA şi Iran pe 17 iunie, referitor la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.
Înainte de conflict, aproximativ 20% din petrolul transportat pe mare la nivel global tranzita această rută. Traficul s-a redus drastic după atacurile din martie şi începuse să-şi recapete ritmul normal în ultimele săptămâni, chiar înainte de această nouă escaladare.