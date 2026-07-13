Petrolul se scumpește puternic după ce Trump anunță blocada navală împotriva Iranului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 21:37

Preţul petrolului a explodat luni, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat reinstituirea blocadei navale asupra vaselor iraniene, pe fondul confruntării tot mai acute dintre Washington şi Teheran pentru controlul Strâmtorii Ormuz.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petrolpreturicresteretrumpblocadairan