Crin Antonescu: „Nicușor, ca șoferul care îți spune: frâna nu mai merge, volanul mi s-a blocat, stați liniștit, trecem și peste asta”

Publicat 21 iul. 2026, 21:17 Actualizat 21 iul. 2026, 21:18 Sursă Realitatea PLUS

Blocajul politic din România este fără precedent, a spus fostul lider liberal Crin Antonescu, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS. Acesta a afirmat că principalele instituții ale statului nu reușesc să ofere soluții într-un moment de criză. Fostul lider PNL a vorbit și despre rolul președintelui Nicușor Dan, despre activitatea Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan și despre modul în care autoritățile gestionează protestele din sistemul public.

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