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Politica· 1 min citire
Toni Neacșu: „Legea salarizării nu mai are efecte!”
Toni Neacșu
Publicat21 iul. 2026, 21:33
Actualizat21 iul. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS
„Legea salarizării nu mai produce efecte odată ce a fost blocată de instanță”, a spus avocatul Toni Neacșu. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Toni Neacșu a explicat ce se întâmplă acum cu legea care scade salariile a mii de români. „Magistrații au suspendat proiectul pentru că e făcut de un Guvern demis”, a mai spus Toni Neacșu.
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