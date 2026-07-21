Crin Antonescu: „Tinerii nu mai au repere. Tot ce scrie orice prost pe online are aceeași valoare de adevăr cu ceea ce a spus un filosof adevărat”

Publicat 21 iul. 2026, 22:29 Sursă Realitatea PLUS

România traversează nu doar o criză politică, ci și una de valori, consideră fostul lider liberal Crin Antonescu. Acesta susține că responsabilitatea pentru situația actuală aparține în primul rând celor aflați la putere, dar afirmă că și alte categorii influente din societate au contribuit, prin tăcere sau oportunism, la degradarea vieții publice.

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