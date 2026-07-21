Rareș Bogdan spune că noua Platformă Liberal-Conservatoare nu urmărește ruperea PNL. „Trebuie să ne întoarcem la popor”

Publicat 21 iul. 2026, 18:55 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că Platforma Liberal-Conservatoare își propune să readucă în jurul Partidului Național Liberal membri, simpatizanți și alegători care s-au îndepărtat în ultimii ani, inclusiv persoane care la ultimele alegeri au votat formațiuni suveraniste. Potrivit acestuia, inițiativa nu are ca scop divizarea partidului, ci deschiderea unei dezbateri interne și apropierea de electorat.

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