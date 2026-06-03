Weekend de jazz și activități culturale la Palatul Suțu, pe 6 și 7 iunie

Bucureștenii sunt invitați în primul weekend de vară al sezonului 2026 la o nouă ediție a evenimentului „Weekend Sessions | Jazz at the Museum”, organizat în curtea Palatului Suțu, sediul Muzeului Municipiului București.

Timp de două zile, pe 6 și 7 iunie, curtea muzeului va găzdui o serie de activități dedicate publicului de toate vârstele, de la concerte de jazz și blues la sesiuni de dans, tururi ghidate și ateliere pentru copii.

Programul de sâmbătă include un tur ghidat al Palatului Suțu susținut de Vlad Vieru, precum și activități creative pentru cei mici. Începând cu ora 18:00, publicul va putea urmări concertul de jazz și blues al formației Soul Serenade, urmat, de la ora 19:30, de recitalul susținut de Răzvan Cipcă Jazz Quartet.

Duminică, scena amenajată în curtea muzeului va găzdui noi concerte ale formațiilor Soul Serenade și Amphitrio. În ambele zile, de la ora 17:00, participanții vor putea lua parte la sesiunile de dans social pe muzică swing și jazz coordonate de Jazzbirds.

Evenimentul își propune să aducă împreună muzica live, patrimoniul cultural și activitățile recreative într-un cadru istoric aflat în centrul Capitalei.

Programul complet al evenimentului este disponibil AICI