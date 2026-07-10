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Sanatate· 1 min citire
Controverse legate de bacteria de la metrou. Cum se pot proteja oamenii?
Publicat10 iul. 2026, 18:45
Actualizat10 iul. 2026, 18:46
SursăRealitatea PLUS
Cotroverse legate de bacteria descoperită la metrou după inundațiile de săptămâna trecută de la statia Piața Victoriei. După ce o angajată Metrorex a ajuns în stare gravă la spital, medicii le transmit un avertisment sutelor de mii de bucureșteni care circulă zilnic cu metroul.
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