Controverse legate de bacteria de la metrou. Cum se pot proteja oamenii?

Publicat 10 iul. 2026, 18:45 Actualizat 10 iul. 2026, 18:46 Sursă Realitatea PLUS

Cotroverse legate de bacteria descoperită la metrou după inundațiile de săptămâna trecută de la statia Piața Victoriei. După ce o angajată Metrorex a ajuns în stare gravă la spital, medicii le transmit un avertisment sutelor de mii de bucureșteni care circulă zilnic cu metroul.

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