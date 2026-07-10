Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Controverse legate de bacteria de la metrou. Cum se pot proteja oamenii?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 18:45
Actualizat10 iul. 2026, 18:46
SursăRealitatea PLUS

Cotroverse legate de bacteria descoperită la metrou după inundațiile de săptămâna trecută de la statia Piața Victoriei. După ce o angajată Metrorex a ajuns în stare gravă la spital, medicii le transmit un avertisment sutelor de mii de bucureșteni care circulă zilnic cu metroul.

Avertisment grav despre bacteria periculoasă de la metrou

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

inundatii metroubacterie metroupiata victoriei

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe