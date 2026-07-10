Angajată Metrorex diagnosticată cu legioneloză. INSP desfășoară o anchetă epidemiologică și exclude legătura cu inundațiile de la Piața Victoriei 2

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 21:33

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a demarat o anchetă epidemiologică după confirmarea unui caz de legioneloză la o angajată Metrorex. Autoritățile sanitare precizează că, până în acest moment, nu a fost identificată sursa infectării și subliniază că femeia nu a intrat în contact cu apa care a inundat recent stația de metrou Piața Victoriei 2.

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