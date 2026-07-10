Angajată Metrorex diagnosticată cu legioneloză. INSP desfășoară o anchetă epidemiologică și exclude legătura cu inundațiile de la Piața Victoriei 2

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a demarat o anchetă epidemiologică după confirmarea unui caz de legioneloză la o angajată Metrorex. Autoritățile sanitare precizează că, până în acest moment, nu a fost identificată sursa infectării și subliniază că femeia nu a intrat în contact cu apa care a inundat recent stația de metrou Piața Victoriei 2.
INSP: Nu există dovezi că infectarea are legătură cu inundațiile din metrou
După apariția unor informații potrivit cărora îmbolnăvirea ar fi fost provocată de inundațiile produse la stația Piața Victoriei 2, Institutul Național de Sănătate Publică a venit cu clarificări.
Potrivit instituției, femeia, domiciliată în județul Ilfov și angajată a Metrorex, nu a fost expusă apei evacuate din stația de metrou. Operațiunea de scoatere a apei a fost realizată exclusiv de echipele de intervenție ale pompierilor și jandarmilor.
În prezent, ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar specialiștii încearcă să stabilească locul și modul în care s-a produs infectarea.
Mai multe instituții participă la investigație
Reprezentanții INSP au anunțat că investigațiile sunt realizate în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Ilfov, Direcția de Sănătate Publică București și compartimentul medical din cadrul Ministerului Transporturilor.
Scopul anchetei este identificarea sursei bacteriei și verificarea tuturor factorilor care ar fi putut favoriza apariția infecției.
Ce este legioneloza și cum se transmite
Legioneloza este o boală infecțioasă provocată de bacteria Legionella, microorganism care se dezvoltă în special în sistemele de apă aflate la temperaturi cuprinse între 20 și 45 de grade Celsius.
Specialiștii explică faptul că bacteria poate fi prezentă în mod natural în râuri, lacuri și alte surse de apă, iar ulterior poate coloniza instalațiile artificiale de distribuție a apei.
Printre locurile în care Legionella poate fi identificată se numără:
rețelele de apă caldă și rece;
turnurile de răcire și instalațiile de climatizare;
piscinele și bazinele cu apă încălzită;
izvoarele termale;
fântânile decorative și aspersoarele;
echipamentele medicale pentru terapie respiratorie;
instalațiile de apă din cabinetele stomatologice;
spălătoriile auto și rezervoarele pentru lichidul de parbriz;
unele echipamente industriale răcite cu apă.
Potrivit INSP, dezvoltarea bacteriei este favorizată de depunerile de nămol, rugină, sedimente și biofilmul format în interiorul instalațiilor.
Bacteria nu se transmite între oameni
Autoritățile sanitare subliniază că legioneloza nu se transmite de la o persoană la alta și că nu există, în prezent, un vaccin împotriva acestei boli.
Cea mai eficientă metodă de prevenție constă în întreținerea corespunzătoare a instalațiilor de apă și menținerea temperaturii apei la valori care împiedică dezvoltarea bacteriei.
Zeci de cazuri raportate anul trecut
Datele centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică arată că, pe parcursul anului 2025, în România au fost raportate 82 de cazuri de legioneloză, dintre care 70 au fost confirmate, iar alte 12 au fost clasificate drept cazuri probabile.
Legioneloza face parte din categoria bolilor transmisibile care trebuie raportate obligatoriu către direcțiile de sănătate publică și către INSP, conform legislației în vigoare.
Între timp, ancheta epidemiologică privind cazul angajatei Metrorex continuă, iar autoritățile urmează să stabilească sursa exactă a infectării.