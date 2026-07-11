Alexandru Rogobete cere o Românie unită: „Trebuie să alegem oamenii înaintea orgoliilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 23:28

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susține că România nu poate merge înainte prin ură, conflicte și împărțirea oamenilor în tabere. Social-democratul spune că țara se poate ridica doar atunci când oamenii aleg să lucreze împreună și să caute soluții, în loc să își consume energia luptând unii împotriva altora.

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