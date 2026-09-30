Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris

Publicat 30 sept. 2026, 11:27 Actualizat 30 sept. 2026, 11:32 Sursă Realitatea PLUS

Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă pe podium, la Paris. Fosta mare campioană a defilat alături de vedete internaționale, într-un show impresionant organizat în cadrul Săptămânii Modei. La finalul evenimentului, Céline Dion a urcat pe scenă și a oferit un moment muzical special.

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