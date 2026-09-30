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Moda si frumusete· 1 min citire

Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat30 sept. 2026, 11:27
Actualizat30 sept. 2026, 11:32
SursăRealitatea PLUS

Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă pe podium, la Paris. Fosta mare campioană a defilat alături de vedete internaționale, într-un show impresionant organizat în cadrul Săptămânii Modei. La finalul evenimentului, Céline Dion a urcat pe scenă și a oferit un moment muzical special.

Fosta mare campioană a defilat alături de vedete internaționale

Românca a fost în centrul atenției și a defilat alături de personalități internaționale precum Jane Fonda, Eva Longoria, Kendall Jenner și Andie MacDowell. Evenimentul, dedicat frumuseții, încrederii și diversității, a transformat podiumul într-un adevărat spectacol al vedetelor.

Pentru apariția de la Paris, Nadia Comăneci a ales o ținută creată în România. Prezența sa pe catwalk a fost una dintre aparițiile speciale ale serii.

După ce vedetele au defilat pe podium, Céline Dion a urcat pe scenă și a cântat piesa „I’m Alive”.

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