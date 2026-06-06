Nadia Nadia Comăneci a dat startul Crosului Național ''Ziua Olimpică'' - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a dat sâmbătă startul Crosului Național „Ziua Olimpică”, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv în cadrul „Anului Nadia Comăneci”. Startul s- a dat lângă Arcul de Triumf din București.

La cea de-a 39-a ediție a acestui eveniment au participat câteva mii de alergători, pe mai multe categorii de vârstă, potrivit Agerpres.

Nadia a dat startul competiției rezervate alergătorilor de peste 20 de ani, mulți dintre aceștia alegând să întârzie cursa pentru a bate palma cu marea campioană. La final, aceasta a acordat autografe și s-a fotografiat cu participanții timp de peste o oră.