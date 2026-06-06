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Sport· 1 min citire
Nadia Nadia Comăneci a dat startul Crosului Național ''Ziua Olimpică'' - VIDEO
6 iun. 2026, 15:35
Nadia Comăneci
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net
Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a dat sâmbătă startul Crosului Național „Ziua Olimpică”, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv în cadrul „Anului Nadia Comăneci”. Startul s- a dat lângă Arcul de Triumf din București.
La cea de-a 39-a ediție a acestui eveniment au participat câteva mii de alergători, pe mai multe categorii de vârstă, potrivit Agerpres.
Nadia a dat startul competiției rezervate alergătorilor de peste 20 de ani, mulți dintre aceștia alegând să întârzie cursa pentru a bate palma cu marea campioană. La final, aceasta a acordat autografe și s-a fotografiat cu participanții timp de peste o oră.
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