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Moda si frumusete· 1 min citire

Uniforme ca în Harry Potter pentru elevii unui colegiu prestigios

Actorii din Harry Potter.

Actorii din Harry Potter.

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 sept. 2026, 21:33
SursăRealitatea PLUS

Unul dintre cele mai prestigioase licee din Pitești îi obligă pe elevi să poarte uniforme asemănătoare cu cele din Harry Potter. Noua regula va intra în vigoare începând cu anul școlar 2026-2027.

Elevii unui liceu din Pitești vor avea uniforme ca în Harry Potter

Reprezentanții colegiului arată că vestimentația a ajuns, în ultimii ani, să reprezinte o sursă de presiune psihică și vizuală pentru mulți copii și părinți.

Proiectul este conceput ca un simbol al apartenenței la o comunitate academică cu tradiție, transmit profesorii.

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