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Moda si frumusete· 1 min citire
Uniforme ca în Harry Potter pentru elevii unui colegiu prestigios
Actorii din Harry Potter.
Publicat4 sept. 2026, 21:33
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre cele mai prestigioase licee din Pitești îi obligă pe elevi să poarte uniforme asemănătoare cu cele din Harry Potter. Noua regula va intra în vigoare începând cu anul școlar 2026-2027.
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