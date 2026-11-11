Trucul folosit de o fostă spioană pentru a cuceri bărbații. Cum îi făcea să se atașeze emoțional și să nu o uite

Aliia Roza, o femeie care susține că a lucrat sub acoperire pentru serviciile secrete rusești, a dezvăluit câteva dintre tehnicile psihologice pe care afirmă că le-a folosit în misiunile sale. Printre acestea se numără „tehnica ancorei” și o strategie bazată pe apariții repetate, prin care o persoană poate deveni familiară înainte de primul contact direct.
Metodele de seducție folosite în lumea spionajului au la bază, potrivit mărturiilor fostei agente ruse Aliia Roza, mai mult decât aspectul fizic sau farmecul personal. Acestea implică observarea comportamentului, construirea unei legături emoționale și exploatarea unor mecanisme psihologice care pot influența felul în care o persoană percepe o relație.
Roza afirmă că a activat în operațiuni sub acoperire, infiltrându-se în grupări implicate în traficul de droguri și de persoane. După ce identitatea sa ar fi fost dezvăluită, aceasta s-a retras din activitate și s-a orientat către mentorat și dezvoltare personală.
În interviuri acordate unor publicații și realizatori de emisiuni, fosta spioană a vorbit despre două strategii prin care, susține ea, agenții puteau construi o conexiune puternică cu persoanele vizate.
„Tehnica ancorei”, metoda prin care era creată o asociere emoțională
Una dintre strategiile prezentate de Aliia Roza este cunoscută sub denumirea de „tehnica ancorei”. Aceasta presupune asocierea unui gest fizic cu anumite cuvinte sau mesaje, astfel încât persoana să ajungă să lege acel gest de o stare emoțională pozitivă.
Într-un interviu acordat realizatorului Raj Shamani, Roza a explicat că momentul ales pentru transmiterea mesajelor avea un rol important. Potrivit relatării sale, acestea erau rostite în clipe de apropiere și vulnerabilitate emoțională, când partenerul era mai relaxat și mai receptiv.
Mesajele urmăreau să transmită ideea unei legături speciale, în care cei doi formează o echipă și se pot baza unul pe celălalt. Printre exemplele oferite de fosta agentă se numără afirmații precum „Noi doi suntem o echipă puternică” sau „Numai eu te pot ajuta”.
Prin repetarea unor astfel de mesaje, persoana vizată putea ajunge să asocieze prezența partenerei cu siguranța, sprijinul și sentimentul de apartenență. Strategia descrisă de Roza urmărea, astfel, consolidarea unei legături emoționale în care bărbatul să considere că partenera este indispensabilă.
Regula celor șapte apariții. Cum devenea o femeie familiară înainte de prima conversație
O altă metodă despre care Aliia Roza a vorbit într-un interviu acordat publicației New York Post este „regula celor șapte apariții”.
Ideea acestei strategii era ca persoana vizată să observe în mod repetat prezența aceleiași femei, înainte ca între cei doi să existe o conversație propriu-zisă.
Fosta spioană a explicat că aparițiile puteau avea loc în spații frecventate de bărbat, precum cafeneaua în care își începea ziua sau sala de sport. O altă variantă era interacțiunea constantă cu fotografiile și postările sale de pe rețelele sociale.
„Puteai să apari în cafeneaua în care își bea cafeaua, la sala de sport sau să îi apreciezi constant fotografiile de pe rețelele sociale. Când ajungeai, în cele din urmă, să vorbești cu el, nu mai erai o necunoscută. Deja îi erai familiară”, a povestit Aliia Roza.
Astfel, atunci când avea loc prima discuție, femeia nu mai părea o persoană complet străină. Repetarea contactului vizual sau a interacțiunilor online putea crea impresia de familiaritate, chiar dacă cei doi nu se cunoșteau în realitate.
Rolul femeii vulnerabile și instinctul de a proteja
Potrivit mărturiei fostei agente, după stabilirea primului contact, strategia putea continua prin adoptarea unei atitudini aparent fragile. Femeia se prezenta ca fiind singură, vulnerabilă sau aflată într-o situație dificilă.
Această abordare urmărea să activeze dorința bărbatului de a oferi ajutor și protecție. În felul acesta, el putea ajunge să își asume rolul de salvator, fără să realizeze că vulnerabilitatea afișată ar fi fost, în scenariul descris de Roza, atent calculată.
Cele două tehnici prezentate de Aliia Roza arată cum familiaritatea, validarea emoțională și construirea unei aparente legături exclusive pot fi folosite pentru a influența comportamentul unei persoane.