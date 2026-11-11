Trucul folosit de o fostă spioană pentru a cuceri bărbații. Cum îi făcea să se atașeze emoțional și să nu o uite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 23:26

Aliia Roza, o femeie care susține că a lucrat sub acoperire pentru serviciile secrete rusești, a dezvăluit câteva dintre tehnicile psihologice pe care afirmă că le-a folosit în misiunile sale. Printre acestea se numără „tehnica ancorei” și o strategie bazată pe apariții repetate, prin care o persoană poate deveni familiară înainte de primul contact direct.

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