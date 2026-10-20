Culorile de păr care te pot îmbătrâni după 40 de ani. Ce nuanțe alegi pentru un look luminos și întinerit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 23:23

Culoarea părului poate influența semnificativ aspectul chipului, mai ales după vârsta de 40 de ani. În timp ce anumite nuanțe pot scoate în evidență ridurile, cearcănele și semnele de oboseală, altele pot adăuga luminozitate și pot oferi un aspect proaspăt și natural. Alegerea potrivită nu presupune neapărat o schimbare radicală, ci identificarea tonurilor care se armonizează cu tenul, ochii și culoarea naturală a părului.

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