Mini, midi sau maxi? Cum alegi lungimea fustei evazate în funcție de statură?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 oct. 2026, 12:55

Fusta evazată este o piesă vestimentară extrem de feminină, care le oferă femeilor de toate vârstele un grad uriaș de libertate când își creează ținutele; poate fi purtată și la birou, și la o plimbare prin oraș, și la o întâlnire sau un eveniment elegant, fără a renunța la confort.

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