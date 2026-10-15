Ai geamurile pline de apă în fiecare dimineață? Ce semnale transmite condensul și când devine o problemă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 18:01

Picăturile de apă care apar pe ferestre în fiecare dimineață sunt o situație frecventă în sezonul rece, însă, atunci când fenomenul se repetă constant, poate indica un nivel ridicat de umiditate în locuință. De cele mai multe ori, cauza este condensul, care se formează atunci când aerul cald și umed din interior întâlnește suprafața rece a geamului. Deși nu reprezintă automat un defect al ferestrelor, umezeala persistentă nu ar trebui ignorată.

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