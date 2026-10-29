Incident în timpul unei emisiuni: un prezentator TV a lovit o dronă, iar aparatul a izbit un model direct în față

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 20:52

Incident neașteptat în timpul unei emisiuni de divertisment din Mexic! Prezentatorul Ernesto Chavana a lovit cu piciorul o dronă care zbura în apropierea sa, iar aparatul a ajuns în fața modelului Isabella Rojas, provocându-i răni la nivelul gurii. Momentul a stârnit un val de indignare, mai ales după ce prezentatorul nu s-ar fi grăbit să verifice starea tinerei. Ulterior, acesta și-a cerut scuze public.

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