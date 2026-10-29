Incident în timpul unei emisiuni: un prezentator TV a lovit o dronă, iar aparatul a izbit un model direct în față

Incident neașteptat în timpul unei emisiuni de divertisment din Mexic! Prezentatorul Ernesto Chavana a lovit cu piciorul o dronă care zbura în apropierea sa, iar aparatul a ajuns în fața modelului Isabella Rojas, provocându-i răni la nivelul gurii. Momentul a stârnit un val de indignare, mai ales după ce prezentatorul nu s-ar fi grăbit să verifice starea tinerei. Ulterior, acesta și-a cerut scuze public.
Momentul în care drona a lovit-o pe Isabella Rojas, surprins de camere
Scenele s-au petrecut în timpul emisiunii de divertisment „ES Show”, difuzată în Mexic. Potrivit relatărilor publicate de New York Post, Ernesto Chavana ar fi fost deranjat de o dronă care zbura în apropierea picioarelor sale.
La un moment dat, prezentatorul a lovit aparatul cu piciorul, iar drona a fost proiectată în direcția modelului Isabella Rojas, aflată în apropiere.
Impactul a rănit-o pe tânără, iar incidentul a transformat o emisiune de divertisment într-un moment tensionat, urmărit de camerele de filmat.
Isabella Rojas, scoasă din platou cu sânge la nivelul gurii
După impact, mai multe persoane aflate în studio s-au grăbit să îi acorde ajutor modelului. Isabella Rojas a fost condusă în afara platoului pentru a primi îngrijiri, în timp ce în jurul incidentului se instala agitația.
Potrivit imaginilor și relatărilor din presa internațională, tânăra avea sânge în zona gurii. Ea a revenit în emisiune după câteva minute, însă urmele loviturii erau încă vizibile: modelul avea o tăietură la buză și sânge în jurul dinților.
Reacția prezentatorului a provocat un val de critici
Unul dintre aspectele care au amplificat controversele a fost comportamentul lui Ernesto Chavana imediat după incident. În timp ce alte persoane se ocupau de Isabella, prezentatorul ar fi reacționat cerând ca drona să fie îndepărtată.
„Luați chestia asta de lângă mine!”, ar fi spus acesta în microfon, reproșând ulterior echipei tehnice ceea ce se întâmplase.
Faptul că nu s-ar fi interesat imediat de starea tinerei a atras numeroase critici din partea celor care au urmărit imaginile. Reacțiile negative s-au concentrat atât asupra gestului de a lovi drona, cât și asupra atitudinii prezentatorului după ce aparatul a rănit-o pe Isabella Rojas.
Ernesto Chavana și-a cerut scuze după incident
În urma valului de reacții, prezentatorul a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a asumat responsabilitatea pentru cele întâmplate și a declarat că regretă gestul.
„Îmi pare foarte rău. Sunt responsabil pentru ceea ce tocmai s-a întâmplat”, a transmis Ernesto Chavana.
Acesta a spus că se simte rușinat de comportamentul său și a explicat că a lovit obiectul care fusese adus în apropierea sa. În încercarea de a justifica reacția, a făcut referire inclusiv la încălțămintea pe care o purta.
Explicațiile nu au calmat însă criticile. Mai mulți utilizatori ai rețelei X au considerat că prezentatorul ar trebui să răspundă pentru gestul său, iar unii au îndemnat-o pe Isabella Rojas să ia în calcul posibilitatea unor demersuri legale.
Nu este prima dată când prezentatorul provoacă un moment tensionat în direct
Ernesto Chavana a mai fost implicat într-un episod controversat în cadrul aceleiași emisiuni. În 2024, acesta și-ar fi anunțat demisia în timpul unei transmisiuni, după o dispută aprinsă cu un coleg din echipa de producție.
Despărțirea de program a fost însă de scurtă durată, prezentatorul revenind după doar câteva zile.
De această dată, incidentul cu drona a generat noi controverse în jurul comportamentului său în fața camerelor.