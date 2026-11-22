Publicat 22 nov. 2026, 17:44 Actualizat 22 nov. 2026, 17:49

Guvernul din estul Libiei a anunţat duminică faptul că o explozie a avut loc la bordul unei nave ruseşti ancorate în portul din Benghazi. Primele concluzii ale anchetei sugerează posibilitatea unui atac cu drone, relatează Reuters.

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