Guvernul din estul Libiei a anunţat duminică faptul că o explozie a avut loc la bordul unei nave ruseşti ancorate în portul din Benghazi. Primele concluzii ale anchetei sugerează posibilitatea unui atac cu drone, relatează Reuters.
Explozie la bordul unei nave ruseşti în portul din Benghazi
Potrivit autorităţilor libiene, nava făcuse o escală în portul Benghazi pentru a se aproviziona cu combustibil şi provizii, în timpul călătoriei de întoarcere în Rusia, în baza acordurilor de cooperare maritimă dintre cele două ţări.
Două surse medicale au declarat că explozia s-a soldat cu răniţi, însă nu au fost înregistrate decese. Numărul persoanelor rănite şi cetăţenia acestora nu au fost precizate imediat.
Autorităţile ruse nu au făcut, deocamdată, niciun comentariu, iar presupusul atac nu a fost revendicat.
Guvernul din estul Libiei a transmis că infrastructura portuară şi cea a bazei navale, inclusiv depozitele, nu au fost afectate, iar activităţile urmează să fie reluate după stingerea incendiului şi securizarea zonei.
Libia condamnă incidentul şi invocă încălcarea suveranităţii
Executivul libian a condamnat incidentul, descriind presupusul atac drept o încălcare a suveranităţii ţării şi o ameninţare la adresa siguranţei maritime și a anunţat că va recurge la măsuri juridice şi diplomatice împotriva celor care vor fi găsiţi responsabili.