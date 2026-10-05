Norvegia vrea să interzică ochelarii inteligenți de teamă că oamenii pot fi filmați fără voia lor

Guvernul norvegian vrea să limiteze folosirea ochelarilor inteligenți în anumite spații publice, cel puțin temporar. Autoritățile de la Oslo invocă riscurile pentru viața privată, în special posibilitatea ca oamenii să fie fotografiați sau filmați fără să fie informați.
Guvernul norvegian vrea să limiteze folosirea ochelarilor inteligenți în anumite spații publice, cel puțin temporar. Autoritățile de la Oslo invocă riscurile pentru viața privată, în special posibilitatea ca oamenii să fie fotografiați sau filmați fără să fie informați.
Propunerea nu vizează eliminarea completă a acestor dispozitive. Restricțiile ar urma să fie aplicate doar în anumite locuri, printre care parcuri, plaje, muzee, centre comerciale, școli, creșe, unități sanitare, săli de sport și la evenimente publice.
Proiectul de lege ar putea ajunge rapid în parlament
Guvernul laburist minoritar de la Oslo are nevoie de sprijinul altor partide pentru a putea adopta măsura în parlament.
Executivul intenționează să prezinte un proiect de lege „cât mai curând posibil”. În același timp, autoritățile vor constitui un grup de experți care să analizeze posibilitatea introducerii unei reglementări permanente privind utilizarea ochelarilor inteligenți.
Ministrul pentru afaceri digitale și administrație, Torgeir Micaelsen, spune că problema este legată de teama oamenilor că pot ajunge înregistrări fără să știe acest lucru.
„Nu ne dorim o societate în care oamenii se tem că vor fi înregistrați fără știrea lor, fotografiați sau filmați în locuri și situații în care nu sunt obișnuiți să fie monitorizați”, a declarat ministrul.
Autoritățile norvegiene precizează că nu intenționează să interzică în totalitate acest tip de ochelari.
Inițiativa Norvegiei apare într-un moment în care ochelarii inteligenți generează preocupări tot mai mari în Europa. În atenție se află în special dispozitivele comercializate de Meta sub mărci cunoscute precum Ray-Ban și Oakley.
Principalul motiv de îngrijorare îl reprezintă camerele integrate în ochelari și posibilitatea de a realiza fotografii sau videoclipuri cu persoane care nu știu că sunt filmate.
În Franța, asociația e-Enfance a anunțat luna trecută că a primit aproximativ 20 de semnalări referitoare la cazuri în care femei au fost filmate fără consimțământul lor. În cele mai multe dintre situațiile raportate ar fi fost folosiți ochelari Meta.
Unele dintre înregistrări au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale. Potrivit informațiilor prezentate în aceste cazuri, imaginile au fost însoțite de mesaje de batjocură și de instigare la ură.
Plângerile au ajuns și în atenția justiției franceze. Parchetul din Paris a deschis mai multe anchete în urma sesizărilor primite.
Oslo a luat deja o măsură în școli
Capitala Norvegiei a introdus deja o restricție proprie. Orașul Oslo a decis să interzică în școli ochelarii dotați cu camere video.
În paralel, solicitările pentru reglementarea mai strictă a acestor dispozitive se înmulțesc atât în Uniunea Europeană, cât și în Regatul Unit.
Discuția este legată în principal de protejarea vieții private în spațiile în care oamenii nu se așteaptă să fie fotografiați sau filmați.
Meta susține că ochelarii săi au un sistem care semnalează atunci când camera este folosită.
Compania precizează că dispozitivele sunt echipate cu o lumină LED care se activează în momentul în care este realizată o fotografie sau este înregistrat un videoclip.
Potrivit Meta, această lumină nu poate fi dezactivată fără ca utilizatorul să facă inutilizabilă camera ochelarilor.