Norvegia vrea să interzică ochelarii inteligenți de teamă că oamenii pot fi filmați fără voia lor

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 17:45

Guvernul norvegian vrea să limiteze folosirea ochelarilor inteligenți în anumite spații publice, cel puțin temporar. Autoritățile de la Oslo invocă riscurile pentru viața privată, în special posibilitatea ca oamenii să fie fotografiați sau filmați fără să fie informați.

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