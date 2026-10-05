Tragedie în Anglia: familia unui tânăr mort a crezut săptămâni întregi că acesta trăiește. Poliția l-a identificat greșit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 16:48

O familie din Anglia a trecut printr-o experiență devastatoare după ce a aflat, la câteva săptămâni de la un accident mortal, că tânărul pe care îl credea internat în spital nu era, de fapt, fiul lor. O eroare de identificare a făcut ca rudele lui Joshua Johnson, în vârstă de 18 ani, să creadă că acesta este în viață, în timp ce adevărata lui identitate a fost stabilită abia ulterior.

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