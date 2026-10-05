Tragedie în Anglia: familia unui tânăr mort a crezut săptămâni întregi că acesta trăiește. Poliția l-a identificat greșit

O familie din Anglia a trecut printr-o experiență devastatoare după ce a aflat, la câteva săptămâni de la un accident mortal, că tânărul pe care îl credea internat în spital nu era, de fapt, fiul lor. O eroare de identificare a făcut ca rudele lui Joshua Johnson, în vârstă de 18 ani, să creadă că acesta este în viață, în timp ce adevărata lui identitate a fost stabilită abia ulterior.
Cazul a ieșit la iveală în timpul unei anchete desfășurate la Doncaster Coroner’s Court și vizează un accident rutier produs pe 13 decembrie 2025, în apropiere de Rotherham, South Yorkshire.
Joshua Johnson și Summer Louise Scott, în vârstă de 17 ani, au murit în urma impactului, în timp ce un al treilea adolescent, Trevor Wynn, tot de 17 ani, a supraviețuit cu răni grave.
Accidentul în care doi adolescenți au murit
Mașina în care se aflau cei trei tineri era un Toyota Corolla, conform Metro. Vehiculul a părăsit carosabilul, a lovit un copac și s-a răsturnat pe o distanță de aproximativ 50 de metri.
Trevor Wynn a fost grav rănit și a fost menținut în comă indusă timp de aproximativ trei săptămâni. Adolescentul s-a trezit pe 4 ianuarie 2026.
În tot acest timp, familia lui Joshua era convinsă că tânărul se află pe patul de spital și că încă trăiește. În realitate, Joshua murise în accident, iar pacientul internat era Trevor.
De cealaltă parte, familia lui Trevor fusese informată că băiatul lor murise.
Cum a fost posibilă confuzia de identitate
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, eroarea a pornit de la obiectele găsite după accident.
Printre bunurile recuperate se aflau o husă de telefon în care era permisul de conducere al lui Joshua, dar și un alt telefon care conținea informații medicale și un card bancar pe numele lui Trevor Wynn.
Problema a fost că obiectele respective nu se aflau efectiv asupra victimelor, a explicat coronerul Nicola Mundy.
Un polițist a folosit informațiile disponibile pentru a lua legătura cu mama lui Trevor. Femeia a prezentat un document de identificare al fiului său și a oferit detalii despre aspectul fizic și încălțămintea adolescentului.
Ulterior, un alt ofițer a comparat fotografia de pe permisul lui Joshua cu imaginea pacientului sedat. Concluzia a fost, însă, una greșită: pacientul a fost identificat drept Joshua.
Familia lui Joshua a stat lângă patul altui adolescent
Din cauza acestei erori, familia lui Joshua a rămas săptămâni întregi cu impresia că fiul lor supraviețuise accidentului și se afla în spital.
În realitate, tânărul de 18 ani murise în urma impactului.
„A fost ca și cum am fi trăit două decese în familie”, a mărturisit Lee Johnson, tatăl lui Joshua, în timpul anchetei.
Bărbatul a descris momentul în care familia a aflat adevărul drept un șoc pe care nu îl poate înțelege.
Identitatea reală a lui Joshua a fost stabilită în cele din urmă prin intermediul dosarelor dentare, care au permis autorităților să corecteze confuzia.
Astfel, familia lui Joshua a aflat că tânărul pentru care sperase să se trezească din comă nu era, de fapt, fiul lor.
Joshua și Summer au murit în accident
Ancheta privind circumstanțele accidentului a scos la iveală și alte informații importante.
Summer Louise Scott, care avea doar permis de conducere provizoriu și nu promovase examenul auto, se afla la volanul Toyota-ului.
Datele provenite de la un dispozitiv de urmărire instalat pe unul dintre telefoanele victimelor au indicat că autoturismul circula cu aproximativ 153 km/h pe o porțiune de peste 800 de metri înainte de impact.
În apropierea curbei, viteza a fost redusă doar până la aproximativ 138 km/h. Potrivit experților, viteza considerată sigură pentru respectiva curbă era de aproximativ 110 km/h.
Nu a fost vorba despre o cursă ilegală
Anchetatorii au verificat și ipoteza ca accidentul să fi avut loc în contextul unei curse ilegale.
Un videoclip publicat pe Snapchat, filmat de ocupanții unei alte mașini care circula în spatele Toyota-ului, a fost analizat pentru a stabili dacă cele două vehicule participau la o întrecere.
Concluzia a fost că nu exista o cursă între mașini. Viteza excesivă a fost atribuită modului în care Summer conducea autoturismul.
Coronerul a stabilit că Summer a murit în urma coliziunii, în timp ce moartea lui Joshua a fost încadrată drept omucidere.
Ancheta privind eroarea de identificare continuă
Greșeala prin care identitatea celor doi adolescenți a fost confundată face acum obiectul unei investigații separate.
Biroul Independent pentru Conduita Poliției (IOPC) verifică modul în care autoritățile au realizat identificarea victimelor și circumstanțele care au dus la eroarea dramatică.
Concluziile acestei anchete sunt așteptate în următoarele săptămâni.