Doliu în Poliția Constanța. Un agent de doar 24 de ani a murit într-un grav accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 12:12

Doliu în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, după moartea unui agent de doar 24 de ani. Hangiu Nicolae, polițist în cadrul Poliției Orașului Hârșova, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs duminică, 4 octombrie, pe DN 21.

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