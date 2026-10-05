Doliu în Poliția Constanța. Un agent de doar 24 de ani a murit într-un grav accident rutier

Doliu în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, după moartea unui agent de doar 24 de ani. Hangiu Nicolae, polițist în cadrul Poliției Orașului Hârșova, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs duminică, 4 octombrie, pe DN 21.
Tânărul polițist se afla în timpul liber și era pasager pe locul din dreapta față al unui autoturism atunci când s-a produs tragedia. Accidentul a avut loc în jurul orei 18:00, iar impactul i-a fost fatal.
Vestea morții agentului a provocat o profundă tristețe în rândul colegilor săi din Poliția Constanța. La doar 24 de ani, Nicolae Hangiu se afla la începutul carierei și își construia drumul profesional în cadrul Poliției Române.
Cine era agentul de poliție mort în accidentul de pe DN 21
Hangiu Nicolae era agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Hârșova și făcea parte din promoția de absolvenți din decembrie 2024.
Tânărul își începuse de puțin timp cariera în uniformă și avea înainte un întreg parcurs profesional dedicat protejării oamenilor și respectării legii. Colegii îl descriu drept un tânăr aflat la începutul unui drum pe care îl alesese cu responsabilitate și cu mândrie.
Destinul său a fost însă curmat brusc, în urma accidentului rutier produs duminică seară pe DN 21.
Mesajul transmis de Poliția Constanța
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au transmis un mesaj de condoleanțe familiei agentului și au vorbit despre pierderea dureroasă a unui coleg atât de tânăr.
„Este întotdeauna cumplit să aflăm că unul dintre noi nu mai este”, au transmis reprezentanții instituției, subliniind că dispariția polițistului lasă în urmă un gol profund.
Conducerea IPJ Constanța și întregul colectiv al instituției au transmis familiei îndoliate sincere condoleanțe și au precizat că îi vor oferi sprijin în această perioadă extrem de dificilă.
Moartea agentului Hangiu Nicolae reprezintă o pierdere grea pentru colegii săi, dar mai ales pentru familie, care trebuie să treacă acum printr-o tragedie neașteptată.