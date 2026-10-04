Accident mortal pe DN 6, în Caraș-Severin. Un cetățean bulgar a murit după ce mașina sa a fost lovită de două TIR-uri

Un cetățean bulgar în vârstă de 68 de ani a murit, duminică după-amiază, într-un accident rutier produs pe DN 6, la kilometrul 436, în afara localității Slatina Timiș, județul Caraș-Severin.
Autoturismul condus de bărbat a intrat în coliziune cu două ansambluri de vehicule, iar în urma impactului șoferul a decedat, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.
Mașina a ajuns în afara carosabilului
Potrivit primelor cercetări, cetățeanul bulgar se deplasa pe DN 6 din direcția Orșova către Caransebeș. Polițiștii spun că acesta ar fi efectuat o depășire neregulamentară, moment în care autoturismul a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 38 de ani din județul Mehedinți.
În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un al doilea ansamblu de vehicule, după care a ajuns în afara părții carosabile.
„Din primele cercetări s-a stabilit că, în timp ce un cetățean bulgar de 68 de ani conducea un autoturism din direcția Orșova către Caransebeș, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară a unui alt autovehicul, acroșând frontal un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 38 de ani din județul Mehedinți, fiind proiectat într-un alt ansamblu de vehicule și ulterior în afara părții carosabile”, a transmis IPJ Caraș-Severin.
În urma impactului, conducătorul autoturismului a decedat.
Șoferii nu consumaseră alcool
Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au indicat că aceștia nu se aflau sub influența alcoolului.
Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.