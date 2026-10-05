Accident în Pipera, luni dimineață. Două mașini au fost grav avariate, iar traficul este îngreunat

Un accident rutier s-a produs luni dimineață în zona Pipera din București, în apropierea podului Barbu Văcărescu. Două autoturisme au fost implicate în coliziune și au suferit avarii importante, iar intervenția echipajelor de urgență a afectat circulația în zonă.
Accident pe Podul Pipera, în direcția Promenada
Impactul a avut loc în zona podului Barbu Văcărescu din Pipera. În urma coliziunii, cele două autoturisme au fost serios avariate, unul fiind lovit în partea din față, iar celălalt în partea din spate.
La locul accidentului au fost trimise echipaje de intervenție, printre care pompieri, o autospecială SMURD și o ambulanță.
Prezența autospecialelor pe carosabil a dus la încetinirea circulației, în special pe sensul de mers către zona Promenada.
Trafic îngreunat după producerea accidentului
Accidentul a provocat aglomerație pe Podul Pipera, iar șoferii au fost nevoiți să circule cu dificultate în zona intervenției.
În jurul orei 10:00, un membru al comunității „Trafic Alert București LIVE 24/7” a publicat o imagine de la fața locului. În fotografie pot fi observate echipajul SMURD și autospeciala pompierilor oprite pe carosabil, în apropierea autoturismelor implicate în accident.
„La urcare pe Pod Pipera, vis-a-vis de DRPCIV, spre Promenada, a sosit și ambulanța. Se aglomerează”, a transmis acesta.
Astfel, traficul a fost afectat de intervenția echipajelor de urgență, iar șoferii care se deplasau către Promenada au întâmpinat dificultăți.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările accidentului
La momentul relatării nu erau disponibile informații oficiale privind existența unor victime și nici cu privire la cauza exactă a producerii coliziunii.
Poliția urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul și împrejurările care au dus la impactul dintre cele două autoturisme.
Imaginile de la fața locului arată amploarea avariilor suferite de cele două mașini, însă gravitatea eventualelor leziuni ale persoanelor implicate nu era cunoscută la acel moment.
Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție în zonă
Intervenția echipajelor de urgență a contribuit la formarea aglomerației pe Podul Pipera. Șoferii care tranzitau zona au fost nevoiți să reducă viteza și să circule cu atenție în apropierea locului accidentului.
Situația traficului urma să revină la normal după finalizarea intervenției și îndepărtarea autoturismelor avariate de pe carosabil.