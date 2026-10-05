Accident în Pipera, luni dimineață. Două mașini au fost grav avariate, iar traficul este îngreunat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 11:23

Un accident rutier s-a produs luni dimineață în zona Pipera din București, în apropierea podului Barbu Văcărescu. Două autoturisme au fost implicate în coliziune și au suferit avarii importante, iar intervenția echipajelor de urgență a afectat circulația în zonă.

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