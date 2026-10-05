Șeful spionajului german trage un semnal de alarmă: Germania riscă un conflict violent cu Rusia. „Amenințarea a intrat într-o etapă mai periculoasă”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 13:51

Germania riscă să fie atrasă într-o confruntare violentă cu Rusia, avertizează șeful Serviciului Federal de Informații, Martin Jäger. Oficialul german spune că amenințarea venită dinspre Moscova a intrat într-o etapă „nouă și mai periculoasă”, iar Berlinul se confruntă deja cu acțiuni care nu mai pot fi privite doar ca simple tentative de influență. În evaluarea BND, Rusia reprezintă în prezent cea mai directă amenințare la adresa securității Germaniei. Serviciul german nu spune însă că un atac militar de amploare asupra NATO ar fi iminent.

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