Șeful spionajului german trage un semnal de alarmă: Germania riscă un conflict violent cu Rusia. „Amenințarea a intrat într-o etapă mai periculoasă”

Germania riscă să fie atrasă într-o confruntare violentă cu Rusia, avertizează șeful Serviciului Federal de Informații, Martin Jäger. Oficialul german spune că amenințarea venită dinspre Moscova a intrat într-o etapă „nouă și mai periculoasă”, iar Berlinul se confruntă deja cu acțiuni care nu mai pot fi privite doar ca simple tentative de influență. În evaluarea BND, Rusia reprezintă în prezent cea mai directă amenințare la adresa securității Germaniei. Serviciul german nu spune însă că un atac militar de amploare asupra NATO ar fi iminent.
„Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”
Martin Jäger a făcut declarațiile în timpul unei audieri în fața organismului parlamentar care controlează activitatea serviciilor de informații. Șeful BND, fost ambasador al Germaniei în Ucraina, a vorbit despre o deteriorare puternică a relațiilor dintre Berlin și Moscova. În opinia sa, Germania se confruntă cu o amenințare cum nu mai vine în prezent din partea niciunui alt stat. Avertismentul apare într-un moment în care Europa își crește nivelul de pregătire în fața riscurilor venite dinspre Rusia.
„Confruntarea în care ne aflăm cu Rusia a căpătat o calitate nouă și mai periculoasă: Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”, a declarat Martin Jäger.
„Din partea niciunei alte țări nu vine în prezent o amenințare atât de directă, cuprinzătoare și concretă împotriva Germaniei”, a mai spus șeful BND, conform BILD.
Jäger vorbește inclusiv despre tentative de atac și operațiuni atribuite serviciilor ruse, pe care le descrie drept „extrem de profesioniste și lipsite de scrupule”. În evaluarea sa, riscul ca asemenea acțiuni să continue pe teritoriul Germaniei nu a dispărut. Mai mult, obiectivul Moscovei ar fi și influențarea deciziilor politice luate la Berlin și în alte capitale europene. Germania ar fi devenit o țintă tocmai pentru că se opune intereselor strategice ale Rusiei în Europa.
BND: „Rusia duce un război din umbră împotriva noastră”
Șeful serviciului german de informații spune că actuala confruntare nu seamănă cu un război clasic. Nu există o declarație de război și nici un conflict militar direct între Germania și Rusia, însă Berlinul se confruntă cu operațiuni de influență, intimidare și alte acțiuni ostile. Tocmai această zonă greu de încadrat între pace și război este descrisă de BND drept un „război din umbră”. Martin Jäger avertizează că Europa trebuie să fie pregătită pentru continuarea acestor operațiuni.
„Germania a devenit unul dintre principalele obstacole în calea proiecției hegemonice a puterii ruse în Europa și, prin urmare, o țintă a acțiunilor Rusiei. Cine nu se conformează devine adversar: aceasta este interpretarea Moscovei”, a spus Jäger.
„Rusia duce un război din umbră împotriva noastră. Acest război nedeclarat nu poate fi încadrat în categoriile militare sau juridice convenționale. Nu ne aflăm într-o situație de apărare și, cu toate acestea, suntem atacați – tocmai acesta este un război din umbră”, a adăugat șeful BND.
Germania se așteaptă și la noi amenințări nucleare
Martin Jäger avertizează că presiunea exercitată de Moscova ar putea continua și prin noi tentative de intimidare. Printre scenariile luate în calcul se află și reluarea amenințărilor nucleare, folosite pentru a pune presiune asupra statelor europene. Germania trebuie, în opinia sa, să fie pregătită și pentru alte forme de ingerință. Mesajul vine într-un moment în care Berlinul continuă să ofere un sprijin important Ucrainei.
„Trebuie să ne pregătim pentru tentative de intimidare și pentru alte ingerințe. Probabil vor exista din nou și amenințări nucleare”, a avertizat Martin Jäger.
BND nu spune că un atac asupra NATO este iminent
În ciuda tonului dur al avertismentului, serviciul german de informații face o distincție importantă. BND nu vede în acest moment semne că Rusia pregătește un atac militar de amploare și iminent asupra teritoriului NATO. Riscul identificat de serviciile germane este legat mai ales de operațiuni hibride, sabotaje, intimidare și eventuale acțiuni militare limitate. Regiunea baltică este una dintre zonele urmărite cu cea mai mare atenție.
Avertismentul Berlinului este astfel legat mai ales de riscul ca astfel de incidente să devină tot mai frecvente și să ducă, la un moment dat, la o escaladare. Germania nu vorbește despre un război direct Rusia-NATO care ar urma să înceapă imediat. Mesajul BND este însă că linia dintre operațiunile desfășurate în prezent și o confruntare deschisă devine tot mai periculoasă. Iar Europa trebuie să fie pregătită pentru o perioadă în care presiunea Moscovei ar putea continua să crească.