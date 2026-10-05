Polițist de frontieră, rănit după ce un proiectil a căzut la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina: autobuz, avariat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 13:28

Un proiectil a căzut, luni dimineață, în zona punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. După impactul cu solul, proiectilul a ricoșat și a lovit un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei. Proiectilul a rănit și un politist de frontieră. Activitatea punctului de trecere a frontierei din sud-estul Republicii Moldova a fost sistată.

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