Polițist de frontieră, rănit după ce un proiectil a căzut la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina: autobuz, avariat

Un proiectil a căzut, luni dimineață, în zona punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. După impactul cu solul, proiectilul a ricoșat și a lovit un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei. Proiectilul a rănit și un politist de frontieră. Activitatea punctului de trecere a frontierei din sud-estul Republicii Moldova a fost sistată.
Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în jurul orei 09:38. În urma acestuia, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată, relatează Ziarul de Gardă.
Proiectilul a lovit un autobuz și cabina de control
„În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată. Potrivit informațiilor preliminare, proiectilul a provocat deteriorări autobusului și cabinei de control, iar un angajat al Poliției de Frontieră este ușor rănit, alte victime nu au fost înregistrate”, a transmis Poliția de Frontieră.
Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate alte victime.
Recomandările poliției
Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările în zona punctului de trecere a frontierei Palanca și să respecte indicațiile transmise de autorități.
În cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor.
Poliția de Frontieră recomandă, de asemenea, ca cetățenii să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.
Autoritățile le cer oamenilor să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute.b În cazul identificării unor astfel de obiecte, cetățenii trebuie să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.
Acces restricționat spre Palanca. Șoferii sunt redirecționați
Poliţia de Frontieră din Republica Moldova a anunţat că activitatea punctului de trecere Palanca - Maiaki -Udobnoe, din sud-estul Republicii Moldova, a fost sistată. De asemenea, circulaţia rutieră spre Palanca a fost temporar sistată de la intersecţia traseelor R-30 şi R-31, în raionul Ştefan Vodă. Măsura a fost luată până la finalizarea măsurilor de documentare şi examinare a incidentului, informează Inspectoratul General al Poliţiei din R. Moldova. Ofiţerii de patrulare redirecţionează mijloacele de transport spre Tudora, iar şoferii sunt îndemnaţi să evite zona.