Zelenski, în fața unui val de nemulțumire: 53% dintre ucraineni nu vor să candideze pentru un nou mandat

Aproximativ 53% dintre ucraineni consideră că președintele Volodimir Zelenski nu ar trebui să candideze pentru un al doilea mandat, potrivit unui sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat pe 5 octombrie. În schimb, 42% susțin participarea sa la următoarele alegeri prezidențiale, iar 5% sunt indeciși.
Sprijinul pentru o nouă candidatură a lui Zelenski scade
Datele sondajului indică o scădere a sprijinului pentru o nouă candidatură a actualului președinte al Ucrainei. În decembrie 2023, 59% dintre respondenți considerau că Zelenski ar trebui să candideze din nou. Proporția a coborât la 45% în decembrie 2025 și la 42% în cea mai recentă cercetare.
Întrebarea vizează oportunitatea unei noi candidaturi, nu intenția de vot a respondenților la eventuale alegeri prezidențiale.
Majoritatea ucrainenilor se opun alegerilor în timpul războiului
Potrivit aceleiași cercetări, 71% dintre ucraineni se opun organizării alegerilor prezidențiale în timpul războiului.
Ucraina se află sub lege marțială de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022. Organizarea unui scrutin în aceste condiții ridică dificultăți privind participarea militarilor, a milioanelor de ucraineni aflați în străinătate și a persoanelor care locuiesc în apropierea frontului.
Într-un interviu acordat publicației Axios în septembrie 2025, Zelenski a declarat că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat dacă războiul se încheie.
„Dacă terminăm războiul cu rușii, nu sunt pregătit să candidez pentru al doilea mandat, deoarece nu este obiectivul meu — alegerile”, a afirmat președintele ucrainean.
Nemulțumirea față de conducerea Ucrainei crește
Sondajul KIIS arată că 45% dintre respondenți consideră că Ucraina se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 40% cred că țara merge în direcția bună.
Totodată, 44% au declarat că resimt în principal dezamăgire față de actuala guvernare, iar 33% au indicat un sentiment de rușine. Potrivit cercetării, ambii indicatori au crescut față de sondajul din decembrie 2025.
„Există o cerere semnificativă în societatea ucraineană pentru reînnoirea elitelor politice, iar aceasta s-a intensificat doar în ultimii ani”, a declarat Anton Hrușetski, directorul executiv al KIIS, într-un comunicat de presă.
Cercetarea a fost realizată între 12 și 21 septembrie, pe un eșantion de 1.002 respondenți care locuiesc în teritoriile controlate de guvernul ucrainean.