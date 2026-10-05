Zelenski, în fața unui val de nemulțumire: 53% dintre ucraineni nu vor să candideze pentru un nou mandat

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 17:08

Aproximativ 53% dintre ucraineni consideră că președintele Volodimir Zelenski nu ar trebui să candideze pentru un al doilea mandat, potrivit unui sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat pe 5 octombrie. În schimb, 42% susțin participarea sa la următoarele alegeri prezidențiale, iar 5% sunt indeciși.

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