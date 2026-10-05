Breșă masivă de securitate în Danemarca. Datele personale de la aproape 9 milioane de oameni, accesate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 13:22

Alertă de securitate în Danemarca, după un atac cibernetic de proporții asupra bazei de date centrale a țării. Informațiile personale a 8,8 milioane de persoane au fost accesate, autoritățile daneze confirmând incidentul și investigând amploarea breșei.

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