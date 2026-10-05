Și italienii sunt români, uneori! Mii de șoferi își înmatriculează mașinile în Polonia pentru a scăpa de taxe și asigurări scumpe
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Italienii par să fi învățat ceva de la români, după aproape 40 de ani de coexistență în Peninsulă. Au adoptat modelul celor care își înmatriculau mașinile în Bulgaria, pentru că era mai ieftin. Zeci de mii de italieni au ales să-și înscrie mașinile în Polonia, pentru că acolo asigurarea autoturismului este mult mai avantajoasă.
Mii de italieni au găsit o metodă neobișnuită pentru a reduce costurile cu mașinile: își înmatriculează autoturismele și motocicletele în Polonia, deși vehiculele sunt folosite aproape permanent în Italia. Fenomenul a luat amploare în special în zona Napoli și este acum vizat de autoritățile italiene și poloneze.
Mașini italiene cu numere de Polonia
Fenomenul, cunoscut în Italia sub denumirea de „targhe polacche” sau „esterovestizione”, presupune ca vehiculul să fie trecut oficial pe numele unei firme din Polonia și să primească numere de înmatriculare poloneze. În realitate, mașina rămâne în Italia și continuă să fie utilizată de proprietarul sau fostul proprietar italian.
Potrivit estimărilor citate de Financial Times, peste 60.000 de vehicule înmatriculate în Polonia circulă pe drumurile Italiei, multe dintre ele fiind concentrate în zona Napoli. Datele din presa italiană indică, de asemenea, că fenomenul implică atât autoturisme, cât și motociclete.
Mecanismul este atractiv pentru șoferii din regiunile în care polițele RCA sunt foarte scumpe. În provincia Napoli, costul asigurării auto poate ajunge la mii de euro pe an, iar diferența față de o poliță asociată unei mașini înmatriculate în Polonia poate fi considerabilă.
De ce aleg italienii numerele poloneze
Unul dintre principalele motive este costul asigurării obligatorii. În anumite cazuri, proprietarii italieni pot ajunge să plătească anual sume foarte mari pentru RCA, în special în zonele cu un număr ridicat de accidente.
La acestea se adaugă „bollo auto”, taxa anuală pentru deținerea unui vehicul în Italia, precum și, pentru mașinile puternice, taxa suplimentară denumită „Superbollo”.
Prin înmatricularea în străinătate, șoferii încearcă să reducă aceste costuri. În unele situații, schema este folosită și pentru a face mai dificilă recuperarea amenzilor de circulație, deoarece notificările ajung la societăți din Polonia care figurează în acte drept proprietari ai vehiculelor.
Schema a ajuns în atenția autorităților
Autoritățile italiene au început să verifice mai atent vehiculele cu numere poloneze, iar cazul a atras atenția și instituțiilor din Polonia.
Într-un caz descoperit de poliția financiară italiană în 2024, un colet trimis din Polonia către Napoli conținea 21 de plăcuțe de înmatriculare, 14 documente ale unor vehicule și șase contracte de vânzare. Autoritățile au descris mecanismul drept o metodă de evitare a taxelor auto și de reducere ilegală a costurilor de asigurare.
În martie 2026, poliția poloneză a anunțat și arestarea a șapte persoane suspectate că ar fi generat documente de înmatriculare pentru peste 1.500 de vehicule, folosind inspecții tehnice fictive și sprijinul unor oficiali corupți. Potrivit anchetatorilor, mașinile respective nu ajunseseră niciodată în Polonia, fiind utilizate permanent în Italia.
Problema asigurărilor: unele mașini circulă fără RCA
Fenomenul a căpătat o dimensiune și mai gravă după ce au apărut cazuri în care vehiculele cu numere poloneze nu mai aveau o asigurare valabilă.
Organismul polonez care gestionează despăgubirile pentru accidente internaționale, PBUK, susține că numărul solicitărilor pentru accidente produse în Italia de vehicule poloneze neasigurate a crescut puternic.
În primele opt luni ale anului 2026, cererile de despăgubire asociate unor astfel de accidente au ajuns la aproximativ 35 de milioane de zloți, echivalentul a circa 8,9 milioane de dolari, față de 18 milioane de zloți pentru întreg anul 2025.
Presa italiană a relatat și despre șoferi care au apelat la firme specializate pentru a obține numere poloneze și au descoperit ulterior că polița promisă nu exista sau nu fusese reînnoită.
Un reportaj RaiNews publicat la începutul lunii octombrie prezintă cazul unor șoferi din Napoli care încearcă acum să-și readucă vehiculele în sistemul italian după ce au rămas fără protecție de asigurare.
Aproape 500 de acțiuni pentru recuperarea despăgubirilor
Dimensiunea financiară a problemei a crescut atât de mult încât organismul polonez PBUK ar fi început aproximativ 500 de acțiuni de recuperare a banilor plătiți pentru accidente provocate în Italia de vehicule cu numere poloneze și fără asigurare.
Potrivit Sky TG24, suma vizată în aceste demersuri ar ajunge la aproximativ 80 de milioane de euro.
Astfel, ceea ce pentru unii șoferi a început ca o metodă de reducere a cheltuielilor poate deveni extrem de costisitor în cazul unui accident.
Italia pregătește reguli mai stricte
Guvernul italian încearcă acum să limiteze fenomenul. Proiectul de modificare a Codului Rutier prevede măsuri suplimentare pentru vehiculele înmatriculate în străinătate și, în anumite condiții, obligativitatea unei asigurări RCA emise de o companie italiană sau de un asigurător autorizat să opereze în Italia.
Autoritățile italiene au primit, de asemenea, acces la platformele guvernamentale poloneze pentru verificarea documentelor de circulație, a asigurărilor și a permiselor emise în Polonia. Măsura le permite polițiștilor să verifice mai rapid dacă documentele prezentate de șoferii cu numere poloneze sunt autentice și valabile.
Fenomenul ar putea ajunge la final
Presiunea asupra sistemului este în creștere, iar autoritățile din cele două țări încearcă să închidă portițele folosite pentru înmatriculările fictive.
În același timp, guvernul italian a anunțat pentru 2027 suspendarea taxei auto pentru milioane de vehicule, o măsură care ar putea reduce unul dintre motivele pentru care șoferii recurg la înmatricularea în străinătate. Facilitatea ar urma să vizeze aproximativ 14,5 milioane de autoturisme și motociclete.
Cazul numerelor poloneze arată însă că problema nu se limitează la taxele auto. Costul asigurărilor, folosirea unor firme-paravan și existența unor vehicule care circulă fără o poliță valabilă au transformat fenomenul într-o problemă transfrontalieră, aflată acum în atenția autorităților din Italia și Polonia.
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