Și italienii sunt români, uneori! Mii de șoferi își înmatriculează mașinile în Polonia pentru a scăpa de taxe și asigurări scumpe

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 11:31

Italienii par să fi învățat ceva de la români, după aproape 40 de ani de coexistență în Peninsulă. Au adoptat modelul celor care își înmatriculau mașinile în Bulgaria, pentru că era mai ieftin. Zeci de mii de italieni au ales să-și înscrie mașinile în Polonia, pentru că acolo asigurarea autoturismului este mult mai avantajoasă.

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