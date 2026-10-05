Medvedev amenință Armenia după apropierea de UE: „Cel mai rău ar fi să se transforme într-o nouă Ucraină”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 08:13

Dmitri Medvedev lansează un nou avertisment, de această dată la adresa Armeniei. Fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate susține că apropierea Erevanului de Occident nu va aduce „nimic bun” și vorbește deschis despre riscul unui scenariu asemănător celui din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat televiziunii și radioului de stat din Iran. Mesajul vine într-o perioadă în care relațiile dintre Moscova și Erevan s-au răcit, iar Armenia își continuă apropierea de Uniunea Europeană.

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