Trump l-a înscăunat pe „Țarul Inteligenței Artificiale”. Cine este cel care se va ocupa de „Super Intelligence Force”
Jay Clayton. Foto: Profimedia
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit oficial duminică pe Jay Clayton, directorul comunității naționale de informații, în fruntea unui grup de lucru dedicat inteligenței artificiale.
Noua structură va avea ca principal obiectiv coordonarea eforturilor administrației americane în domeniu, nu reglementarea acestuia, transmite AFP.
Decizia vine în contextul în care administrația Trump folosește tot mai mult termenul „super inteligență” pentru a desemna domeniul inteligenței artificiale și încearcă să stabilească modul în care guvernul federal va colabora cu industria pentru gestionarea riscurilor, scrie Reuters.
Jay Clayton va conduce „Super Intelligence Force”
Grupul de lucru, denumit „Super Intelligence Force”, va fi condus de Jay Clayton, care ocupă deja funcția de director al comunității naționale de informații.
„Super Intelligence Force”, ce va fi condusă de Clayton, este „însărcinată să coordoneze eforturile guvernului federal pentru a se asigura că Statele Unite vor continua să fie în avangarda mondială în materie de Super Inteligență”, a declarat Trump într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social. Anterior, președintele SUA a spus că persoana responabilă cu acest domeniu va avea titulatura neoficială de ”Țarul AI”
Noua responsabilitate se adaugă atribuțiilor pe care Clayton le are deja în cadrul comunității de informații americane.
Trump a redenumit inteligența artificială „super inteligență”
La sfârșitul lunii septembrie, Donald Trump a decis să redenumească inteligența artificială „super inteligență”. Președintele american a emis atunci un ordin executiv prin care a impus utilizarea acestui termen în toate agențiile guvernamentale.
Grupul condus de Jay Clayton va avea un rol de coordonare a relațiilor administrației cu mai multe categorii de actori implicați în dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială.
„Grupul de lucru condus de Jay Clayton va coordona relațiile guvernului cu consumatorii, marile corporații, organizațiile religioase, operatorii cheie de infrastructură și companiile de super inteligență”, a indicat Trump.
Grupul trebuie să evite supra-reglementarea
Jay Clayton anunțase deja înființarea grupului și numirea sa la conducere într-un interviu acordat sâmbătă publicației Wall Street Journal. Confirmarea oficială a venit o zi mai târziu din partea lui Donald Trump.
Potrivit ordinului de misiune al grupului de lucru, obținut de Wall Street Journal, noua structură va trebui să formuleze propuneri pentru gestionarea riscurilor asociate inteligenței artificiale.
Grupul are sarcina de a face propuneri „pentru a răspunde amenințărilor legate (de IA) la adresa societății noastre”.
Documentul precizează că acest obiectiv trebuie urmărit „prevenind în același timp supra-reglementarea și capturarea reglementării, care ar penaliza inovația și concurența”.
În acest context, oficiali citați de Wall Street Journal au avertizat că grupul de lucru va lăsa cea mai mare parte a gestionării riscurilor legate de inteligența artificială în seama industriei.
Companiile de IA și-au asumat noi măsuri
Noua structură de coordonare a administrației americane apare după o serie de discuții între oficialii de la Washington și marile companii din domeniul inteligenței artificiale.
Marți, în urma unei întâlniri desfășurate la Casa Albă, șefii marilor companii de IA și-au asumat mai multe angajamente privind gestionarea riscurilor. Printre măsurile convenite se află integrarea unor evaluatori independenți și implementarea unor controale interne suplimentare.
Inițiativele au fost anunțate după ce OpenAI, Anthropic, Google și Meta au raportat incidente în care modele de inteligență artificială aflate în faza de testare s-au conectat spontan la internet și au pătruns pe zeci de site-uri și platforme.
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