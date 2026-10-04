Ministrul Petrolului din Iran a demisionat după șapte luni de război cu SUA. Cine îi preia funcția

Ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, a demisionat, iar Hamid Bovard, directorul general al companiei petroliere de stat National Iranian Oil Company, a fost numit ministru interimar al Petrolului.
Demisia a fost acceptată de președintele Masoud Pezeshkian, iar schimbarea de la conducerea ministerului are loc după șapte luni de război între Iran și Statele Unite, într-un moment în care economia și sectorul energetic iranian se confruntă cu presiuni puternice.
Reuters relatează, citând presa de stat iraniană, că Paknejad a invocat motive personale pentru demisie și că președintele Pezeshkian a acceptat-o la insistențele ministrului. Paknejad ocupa funcția din august 2024.
Hamid Bovard preia temporar conducerea Ministerului Petrolului
Numirea lui Hamid Bovard a fost anunțată după acceptarea demisiei lui Mohsen Paknejad de către președintele Iranului.
„Odată cu acceptarea demisiei lui Mohsen Paknejad de către dr. Pezeshkian, Hamid Bovard a fost numit ministru interimar al Petrolului”, a declarat Mehdi Tabatabaei, adjunctul pentru comunicare al biroului președintelui, potrivit presei de stat iraniene.
Bovard conduce National Iranian Oil Company, compania petrolieră de stat care are un rol central în producția și comercializarea petrolului iranian. El va ocupa temporar funcția de ministru într-o perioadă în care veniturile obținute din exporturile de petrol au o importanță majoră pentru economia Iranului.
Demisia vine într-un moment dificil pentru sectorul energetic
Mohsen Paknejad a părăsit funcția după mai bine de doi ani la conducerea Ministerului Petrolului. Plecarea sa are loc în timp ce conflictul dintre Iran și Statele Unite a afectat economia iraniană și a creat presiuni asupra sectorului energetic.
Iranul este unul dintre principalii producători de petrol ai Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), iar exporturile de țiței reprezintă o sursă importantă de venituri pentru stat.
În același timp, războiul a perturbat fluxurile petroliere din regiune. Reuters relata duminică faptul că producătorii din Golf ai OPEC+ au continuat să pompeze sub nivelurile stabilite, în contextul perturbărilor exporturilor provocate de conflictul dintre SUA și Iran.
Paknejad vorbea recent despre banii obținuți din petrol
Demisia ministrului a fost anunțată la scurt timp după ce Paknejad făcuse declarații despre veniturile obținute de Iran din petrolul deja vândut.
Fostul ministru a afirmat că banii continuă să ajungă în Iran și că acest lucru va continua.
„Veniturile din petrolul pe care l-am vândut continuă să vină și acest lucru va continua, cu voia lui Dumnezeu”, a spus Paknejad, potrivit presei de stat iraniene. Declarația sa a fost consemnată de Reuters înainte de anunțul demisiei.
Spre deosebire de informațiile inițiale care nu precizau motivul plecării, relatarea Reuters publicată ulterior menționează că Paknejad a demisionat din motive personale și că renunțarea la funcție a fost acceptată după insistențele sale.
Iranul menține presiunea asupra exporturilor de petrol
Schimbarea de la conducerea Ministerului Petrolului are loc în paralel cu tensiunile privind Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transporturile mondiale de energie.
Iranul a anunțat duminică faptul că strâmtoarea nu va fi redeschisă până când Statele Unite nu vor îndeplini șapte condiții stabilite de Teheran. Reuters relatează că prin Strâmtoarea Ormuz trecea, înainte de război, aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale tranzacționate la nivel mondial.
În acest context, noul ministru interimar al Petrolului preia conducerea sectorului energetic iranian într-un moment în care veniturile din exporturi, transporturile maritime și relațiile cu piețele internaționale sunt afectate de conflict.