Marea Britanie: Verzii declară oficial sionismul o formă de rasism. Moțiunea a împărțit clasa politică

Publicat 4 oct. 2026, 23:01 Sursă Reuters

Partidul Verde din Marea Britanie a adoptat duminică o moțiune prin care sionismul este calificat drept o formă de rasism. Decizia a provocat reacții puternice din partea organizațiilor evreiești britanice, a guvernului israelian și a Partidului Laburist aflat la putere

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