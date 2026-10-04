Marea Britanie: Verzii declară oficial sionismul o formă de rasism. Moțiunea a împărțit clasa politică
Zack Polanski. Foto: Profimedia
Partidul Verde din Marea Britanie a adoptat duminică o moțiune prin care sionismul este calificat drept o formă de rasism. Decizia a provocat reacții puternice din partea organizațiilor evreiești britanice, a guvernului israelian și a Partidului Laburist aflat la putere
Moțiunea a fost aprobată cu 1.022 de voturi pentru și 813 împotrivă și a scos la iveală diviziunile existente în interiorul formațiunii. Partidul Verde se declară oficial „antisionist” și susține că antisionismul nu trebuie confundat cu antisemitismul, scrie Reuters.
Partidul Verde își mută și mai mult poziția spre stânga
Formațiunea ecologistă a obținut 6% din voturi la alegerile parlamentare și are cinci deputați în Camera Comunelor, care numără 650 de mandate.
Partidul a căpătat însă o vizibilitate mai mare după ce, în urmă cu un an, Zack Polanski a ajuns la conducerea sa și a accentuat orientarea spre stânga a Verzilor. În alegerile locale din această primăvară, formațiunea a obținut numeroase mandate, în detrimentul Partidului Laburist, promovând inclusiv o platformă favorabilă cauzei palestiniene și foarte critică la adresa Israelului.
La congresul partidului, membrii au votat o moțiune prin care Verzii sunt definiți oficial drept „un partid antisionist”. Documentul afirmă și că „antisionismul nu trebuie asimilat cu antisemitismul”.
În același text, sionismul este descris drept „un proiect politic etno-naționalist”, iar partidul își reafirmă solicitarea ca guvernul laburist să pună capăt în totalitate comerțului cu arme cu Israelul.
Moțiunea stabilește explicit că sionismul trebuie „considerat ca orice altă formă de rasism”.
Verzii cer un singur stat în Palestina istorică
Documentul adoptat de membrii Partidului Verde merge mai departe și solicită „crearea unui singur stat palestinian democratic în întreaga Palestină istorică, garantând drepturi egale pentru toți”.
Votul a arătat însă că această poziție nu este împărtășită de întregul partid. 1.022 de membri au susținut moțiunea, în timp ce 813 au votat împotrivă.
Deputatul Adrian Ramsay s-a declarat „profund întristat” de adoptarea textului și a precizat că acesta „nu reflectă nici principiile Verzilor, nici opinia mea personală”.
Zack Polanski, care se află în campanie pentru un loc în Parlamentul de la Londra, în circumscripția londoneză reprezentată anterior de fostul premier Keir Starmer, nu a participat la vot, potrivit agenției PA.
Israelul acuză Partidul Verde că legitimează terorismul
Adoptarea moțiunii a fost condamnată vehement de Israel. Președintele Isaac Herzog a calificat decizia drept o „rușine”.
„Sionismul este mișcarea de eliberare națională a poporului evreu și constituie fundamentul dreptului poporului evreu la un stat și un cămin național în Țara Israelului”, a scris Herzog pe X.
Ministerul de Externe israelian a reacționat și mai dur, afirmând că Verzii britanici „au devenit o organizație care legitimează terorismul”. Într-o reacție citată de Reuters, autoritățile israeliene au cerut și celorlalte partide politice britanice să condamne votul.
Organizațiile evreiești britanice au avertizat înaintea votului
Cu puțin timp înainte de adoptarea moțiunii, trei organizații reprezentative ale comunității evreiești din Marea Britanie au trimis o scrisoare Partidului Verde.
Acestea au avertizat că textul ar putea transforma formațiunea în „primul partid politic britanic cu o importanță electorală semnificativă, în memoria recentă, care adoptă ceea ce pare a fi o platformă politică deschis antisemită”.
Organizațiile au atras atenția și asupra implicațiilor pe care o asemenea poziție le-ar putea avea pentru siguranța și bunăstarea evreilor britanici.
Criticile au venit în contextul unei dezbateri mai largi privind diferența dintre antisionism și antisemitism, precum și dintre criticarea politicilor guvernului israelian și contestarea dreptului poporului evreu la autodeterminare.
Laburiștii condamnă votul
Și Partidul Laburist a condamnat adoptarea moțiunii.
„Este rușinos să votezi împotriva unei soluții cu două state pentru Israel și Palestina și să califici drept rasiști imensa majoritate a evreilor britanici și a evreilor din întreaga lume pe motivul că susțin dreptul Israelului la existență”, a declarat Bridget Phillipson, președinta partidului, într-un comunicat.
Poziția adoptată de Verzi marchează astfel o ruptură vizibilă față de soluția cu două state susținută de Laburiști și plasează formațiunea ecologistă într-o poziție și mai critică față de Israel.
Zack Polanski susține că rasismul este evident în cazul palestinienilor
Liderul Partidului Verde și-a exprimat în această săptămână poziția asupra conflictului și într-un interviu acordat BBC.
Zack Polanski a declarat că „strămutarea și genocidul poporului palestinian” constituie „în mod clar rasism”.
În același timp, adoptarea moțiunii a evidențiat faptul că există diferențe importante chiar în interiorul conducerii și al grupului parlamentar al Verzilor cu privire la formularea și implicațiile acestei politici.
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